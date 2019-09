Jane Goodall im Gespräch alpha-thema: Mensch und Affe

Die Entdeckungen von Jane Goodall Anfang der 60er-Jahre waren eine Sensation: Affen stellen Werkzeuge her und setzen sie ein. Die Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl hat die berühmte Verhaltensforscherin für ARD-alpha interviewt. Zu sehen ist das Gespräch in "alpha-thema: Mensch und Affe" am Montag, 16. September 2019, um 21.05 Uhr, umrahmt von einer Doku und einer Ausgabe des Wissensmagazins "W wie Wissen".

Wenn Schimpansen wirklich ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an Gruppenmitglieder weitergeben, so bedeutet das: Mensch und Affe sind sich erheblich näher als bisher angenommen. Primatologen der Schweizer Universität Neuchâtel beobachten Schimpansen, die beim Werkzeuggebrauch unterschiedliche Wege gehen, obwohl sie der gleichen Art angehören. Ist das ein Beleg für ein planvolles Handeln der Menschenaffen? Die Doku "Mensch und Affe – Die Erfindung der Kultur" um 20.15 Uhr zeigt in faszinierenden Bildern, wie freilebende Schimpansengruppen kommunizieren.

Mit zwei Jahren bekommt sie einen Stoffaffen, mit 23 Jahren reist sie nach Afrika, um ihre "Affenliebe“ endlich Wirklichkeit werden zu lassen: Jane Goodall ist eine Ikone, als Verhaltensforscherin wie als Naturschutzaktivistin. Heute versucht Jane Goodall, ihr Wissen auch an Laien weiterzugeben, denn: "Nur wenn man etwas begreift, wird man sich darum kümmern“, und so zum Schutz bedrohter Tierarten beitragen. "Von Schimpansen und Menschen" sprechen Sibylle Anderl und Jane Goodall um 21.05 Uhr in "alpha-thema".

Dass der wirtschaftende Mensch Raubbau an der Natur betreibt, ist nichts Neues. Das Wissenschaftsmagazin "W wie Wissen" zeigt vier Beispiele eines bewahrenden und produktiven Umgangs des Menschen mit Tieren. Manchmal lassen sich Ökologie und Ökonomie mit einer guten Idee vereinbaren – zum beiderseitigen Nutzen: "Tierschutz mit Profit" um 21.35 Uhr.