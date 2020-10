TV-Dokus und Expertentalk alpha-thema: Krebsforschung

Nach Herz-Kreislauf-Krankheiten sind Krebserkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland. Über neue Erkenntniss und Behandlungsformen informiert "alpha-thema: Krebsforschung" in einem Expertengespräch und zwei Dokumentationen – am Mittwoch, 14. Oktober 2020, ab 21.00 Uhr in ARD-alpha.

Die Zahl der jährlich neu auftretenden Krebsfälle steigt – nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Durchschnittsalters der Bevölkerung. Zugleich aber haben Krebsforschung und -behandlung in den vergangenen Jahrzehnten auch große Fortschritte gemacht. Mehr als die Hälfte der Betroffenen können inzwischen auf dauerhafte Heilung hoffen. Wie haben sich Krebsdiagnostik und -therapie verändert? Welche neuen Erkenntnisse und Behandlungsformen gibt es heute?

Wer die Diagnose Krebs bekommt, ist voller Angst und Fragen: Wie sind die Heilungschancen? Welche Therapien bestimmen das Leben in der nächsten Zeit? Nicht überall wird gleich behandelt, doch für wen ist welche Option geeignet? Die Dokumentation "Krebs besiegen – was kann die Medizin heute?" um 21.00 Uhr zeigt bewährte Therapieformen, aber auch ganz neue Ansätze, Fortschritte und Schwierigkeiten im Kampf gegen den Krebs. Sie begleitet Betroffene auf ihrem Weg durch die oft beschwerlichen Behandlungen und fragt Patienten und Ärzte, was die Medizin heute leistet.

Kaum ein Bereich der Medizin entwickelt sich so rasant wie die Onkologie. Bestand die Krebsbehandlung früher aus Operation und Chemo- bzw. Strahlentherapie, gibt es heute eine große Bandbreite individualisierter, maßgeschneiderter Therapien. Wie sehen diese aus? Darüber diskutieren Prof. Dr. Stephanie Combs, Direktorin der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie am Klinikum rechts der Isar in München, und Prof. Dr. Andreas Mackensen, Direktor der Hämatologie und Internistischen Onkologie am Universitätsklinikum Erlangen, mit Moderatorin Özlem Sarikaya im "alpha-thema Gespräch: Krebsbehandlung heute?" um 21.45 Uhr.

"Krebs ist nicht gleich Krebs", sagt Andreas Mackensen. "Wir wissen inzwischen immer mehr über Veränderungen in den Krebszellen, welche Gene, welche Moleküle dort im Vergleich zu einer gesunden Zelle verändert sind, und haben heute die Möglichkeit, diese Veränderung dann auch gezielt zu behandeln. "Eine Immuntherapie mit sogenannten Checkpoint-Hemmern kann zum Beispiel das von Krebszellen ausgebremste Immunsystem wieder in Gang setzen. Auch die Radioonkologie hat sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend weiterentwickelt – "dahingehend, dass man immer zielgenauer wurde, den Tumor oder den Tumorbereich zu vernichten, zu behandeln und gleichzeitig das gesunde Gewebe zu schonen“, wie Stephanie Combs erklärt. Nur im Zusammenspiel der verschiedenen onkologischen Disziplinen können Patienten optimal behandelt werden. Nicht jede Therapie ist dabei für jeden Betroffenen gleichermaßen geeignet: "Es ist extrem wichtig, dass wir diese Therapieentscheidung für jeden einzelnen Patienten individuell treffen", erklärt Andreas Mackensen. Aber nicht nur auf die Behandlung kommt es an: "Ich glaube, dass wir in der modernen Onkologie die Prävention und die Therapie untrennbar miteinander bündeln müssen“, sagt Stephanie Combs.

Welche Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung sind sinnvoll? Die Dokumentation "Brustkrebs – Was tun?" um 22.15 Uhr fragt nach, wie wichtig ein Mammographie-Screening ist. Denn die Untersuchung ist umstritten. Während die meisten Frauenärztinnen und -ärzte sie befürworten, gibt es auch warnende Stimmen. Wird dabei tatsächlich mitunter Krebs übersehen – oder operiert, was gar nicht behandelt werden muss? Wie kann Krebs in der Brust früh entdeckt werden, bevor er streut und Metastasen bildet? Welche Alternativen können die Krebstherapie ergänzen und den Heilungsverlauf unterstützen? Der Film stellt Frauen vor, die trotz Krebs den Mut nicht verlieren und positiv in die Zukunft schauen.