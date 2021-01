TV-Dokus und Expertengespräch alpha-thema: Impfen

Hoffnungen und Ängste begleiten den Beginn der Anti-Corona-Impfungen auch in unserem Nachbarland Österreich: Hoffnungen, dass ein Ende der Pandemie absehbar wird, Ängste vor einer Impfpflicht und nicht erforschten Nebenwirkungen der Präparate. Der Zeitdruck, unter dem Impfstoffe wie der des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer entwickelt und freigegeben werden, und das Fehlen von Langzeitstudien über mögliche Spätfolgen der Impfungen sorgen vielfach für Skepsis. In der ORF-Dokumentation "Corona-Impfung: Chancen und Risiken" um 21.00 Uhr analysiert der Medizinjournalist Bernhard Hain mit unabhängigen Expertinnen und Experten die Vor- und Nachteile der derzeit verfügbaren Impfstoffe gegen das Corona-Virus und greift Fragen und Argumente der aktuellen Impfdiskussion auf.

Mehr als 1,6 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts seit Ende Dezember die Erstimpfung, fast 320.000 die Zweitimpfung gegen das Corona-Virus erhalten. Wie ist der aktuelle Stand? Was läuft gut? Wo besteht Nachbesserungsbedarf? Und wie geht es weiter? Im "alpha-thema Gespräch: Corona-Impfung – Der aktuelle Stand" um 21.45 Uhr ziehen zwei Experten bei Moderatorin Andrea Lauterbach eine erste Bilanz: der Virologe Prof. Dr. med. Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, und der Medizinethiker Prof. Dr. med. Georg Marckmann, Vorstand des Instituts für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Präsident der Akademie für Ethik in der Medizin.