alpha-thema Herzschwäche

Das Herz ist Mittelpunkt und Motor des Körpers. Für viele Menschen ist es auch der Sitz der Gefühle. Es ist als einziges Organ ununterbrochen in Bewegung. Doch wie kündigt sich an, dass das Herz nicht mehr in der Lage ist, diese Arbeit zu leisten? ARD-alpha zeigt am 22. Juli ab 20.15 Uhr in einem neu produzierten "alpha-thema Gespräch" und zwei Filmen, welche Risiken dem Herzen zusetzen, welche Symptome eine Erkrankung ankündigen, aber auch, welch gute Chancen in einer rechtzeitigen kardiologischen Behandlung liegen.