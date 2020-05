Ein Muskel, der das Blut durch den Körper pumpt, 300 Gramm schwer. In vielen Kulturen gilt er als der Sitz der Seele. Tatsächlich hat die Psyche einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Herzens. Die Vermittler zwischen Herz und Psyche sind z. B. die Hormone, die etwa bei Angst oder Trauer ausgeschüttet werden – nicht zum Besten des Herzmuskels. Die Psychosomatik ist den komplexen Zusammenhängen auf der Spur und hat dabei auch heilende Methoden gefunden. Am Mittwoch, 3. Juni 2020, ab 20.15 Uhr trägt "alpha-thema: Das kranke Herz" die wichtigsten Überlegungen und Erkenntnisse zusammen.

Die Dokumentation "Was uns zu Menschen macht – Geheimnisvolle Dimensionen des Herzens" um 20.15 Uhr blickt auf die vielfältige Bedeutung des Herzens in unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und Wissensbereichen. Dazu nutzt sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Alte Kulturen sprechen dem Herzen Erinnerungsvermögen und Weisheit zu. Volkstümliche oder intuitive Vorstellungen beschreiben es als Ort des Gewissens, der Gefühle, die den Menschen steuern können. Was hat es auf sich mit diesen Vorstellungen? Halten sie einer Untersuchung stand?

In der Gesprächssendung "Das kranke Herz" um 21.00 Uhr diskutieren Professor Dr. Ursula Härtel vom Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Professor Dr. Annelie Keil, Gesundheits- und Sozialwissenschaftlerin aus Bremen und Dr. Magnus Schraudolph, Kardiologe und Leitender Arzt der Klinik Lauterbacher Mühle, Seeshaupt: Was wissen die Psychotherapie und die Medizin über den Zusammenhang von Herzerkrankungen und Psyche? Gibt es bei Frauen und Männern unterschiedliche Erkrankungstypen, und gehen sie unterschiedlich mit Herzerkrankungen um? Was steckt hinter dem sogenannten "Broken-Heart-Syndrom"? Die Experten sind sich einig: Reha-Maßnahmen können eine große Chance sein für das weitere Leben der Patienten. Das Gespräch moderiert Anne Kleinknecht.

"Wenn Stress aufs Herz schlägt" um 21.45 Uhr zeigt: Das Herz ist nicht einfach eine Pumpe, die man bei Verschließ repariert. Es reagiert empfindlich auf Trauer und Stress. Deshalb gibt es seit einiger Zeit die Psychokardiologie, die sich mit den Auswirkungen dieser Phänomene auf das Herz beschäftigt. Aber viele Menschen schätzen Stress, halten ihn für den Nachweis ihrer Wichtigkeit. Das Magazin "Xenius" begleitet einen Manager auf seinem Weg aus dem Dauerstress und erklärt, wie sich die Psyche – etwa bei Depressionen – auf das Herz auswirkt.