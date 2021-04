Dokus und Experten-Talk alpha-thema: Demenz

Demenz ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Schon heute leben in Deutschland mehr als eineinhalb Millionen Menschen, die betroffen sind. In zwanzig Jahren könnten es doppelt so viele sein, wenn nicht ein Medikament gefunden wird, das Demenz stoppt oder verhindert. Welche Therapien gibt es bereits, welche sind erfolgsversprechend? Was brauchen Erkrankte, um Glück zu empfinden? Wie können Angehörige entlastet werden? In einem Expertengespräch und zwei Dokumentationen nähert sich "alpha-thema" der Krankheit, die so viele beschäftigt – am Mittwoch, 7. April 2021, ab 21.45 Uhr in ARD-alpha.