Zum 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann am 6. Januar alpha-thema: Archäologie

Die Entdeckung Trojas und des sogenannten Schatzes des Priamos machten ihn weltberühmt: Zunächst als Amateur belächelt, gilt der erfolgreiche Kaufmann und leidenschaftliche Hobby-Archäologe Heinrich Schliemann heute als einer der Pioniere der modernen Archäologie. Anlässlich seines 200. Geburtstages am 6. Januar folgt ʺalpha-thema: Archäologieʺ seinen Spuren, gewährt Einblicke in verschiedene Bereiche der archäologischen Forschung heute und fragt u. a. auch danach, wem Grabungsfunde gehören – am 5. und 6. Januar 2022, jeweils ab 21.00 Uhr in ARD alpha.

Am 31. Mai 1873 stößt der Kaufmann und Privatgelehrte Heinrich Schliemann bei seinen Grabungen in einem Hügel an der Küste Kleinasiens auf eine Steinkiste mit goldenen Gefäßen, fein gearbeiteten Schmuckstücken und prachtvollen Diademen. Das vermeintliche Gold des Priamos, des letzten Königs von Troja, ist für Schliemann der Beweis: Die sagenumwobene Stadt, die Homer in seiner Ilias so eindrucksvoll beschrieb, hat existiert. Die Dokumentation ʺTroja und der Schatz des Priamosʺ aus der Reihe ʺGeheimnisvolle Orteʺ zeichnet am Mittwoch, 5. Januar um 21.00 Uhr die spannende Odyssee des legendären Schatzes nach. Auf Umwegen gelangte der Schatz schließlich nach Berlin und bildete dort das Herzstück der viel bewunderten ʺTrojanischen Sammlungenʺ. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelangte der größte Teil als Beutekunst ins Moskauer Puschkin-Museum.

Im ʺalpha-thema Gespräch: Geheimnisvolle Schätze?ʺ um 21.45 Uhr diskutieren Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte und Landesarchäologe von Berlin, und Dr. Uta Werlich, Direktorin des Münchner Museums Fünf Kontinente, mit BR-Moderatorin Mirjam Kottmann über Leben und Werk Heinrich Schliemanns und die archäologische Forschung heute. Dabei gehen sie u. a. auch der Frage nach, wem Grabungsfunde gehören.

Die Dokumentation ʺDas Grand Egyptian Museum – Ein neuer Palast für Tutanchamunʺ um 22.15 Uhr begleitet die Entstehung des größten archäologischen Museums der Welt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pyramiden von Gizeh in Kairo. Herzstück dieses Museumsbaus der Superlative, der auch als die vierte Pyramide bezeichnet wird, soll der spektakuläre Grabschatz des Tutanchamun sein, den der Brite Howard Carter 1922 entdeckte. Erstmals in der Geschichte werden alle rund 5.000 im Grab des Pharaos gefundenen Objekte ausgestellt werden.

Der Unterwasserarchäologie und ihren Forschungen im Bereich der steinzeitlichen Pfahlbauten sind viele Antworten auf Fragen nach der Lebensweise von Ötzis am Wasser wohnenden Zeitgenossen zu verdanken. Der Film ʺErtauchte Geschichte – Pfahlbauten in Europaʺ am 6. Januar um 21.00 Uhr zeigt die Arbeit der Unterwasserarchäologen an einigen Fundstätten im alpinen Bereich Europas und spürt den Geheimnissen der erforschten Pfahlbauten nach. Die Dokumentation ʺDie verschüttete Hochkultur – Tempelstadt Nagaʺ um 21.45 Uhr erzählt von einer einzigartigen schwarzafrikanischen Hochkultur im Sudan. Die Tempelstadt Naga war der Außenposten des Reiches von Meroe, das von 300 bis 350 nach Christus bestand und in Vergessenheit geriet. Im Sand konserviert, ist sie so gut erhalten wie keine andere antike Stadt. Der Film begleitet Münchner Archäologen bei den Ausgrabungsarbeiten.