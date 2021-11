alpha-thema 60 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen

Rund 900.000 türkische Männer und Frauen kamen im Zuge des 1961 zwischen Deutschland und der Türkei geschlossenen Anwerbe-Abkommens in die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hatte zuvor schon mit Italien, Spanien und Griechenland Übereinkommen unterzeichnet. Die "Gastarbeiter" hatten einen entscheidenden Anteil am Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Im Laufe der Jahre wurden aus vielen der "Gäste" Bürgerinnen und Bürger. Wie sie ihre Geschichte beurteilen, zeigt "alpha-thema" am Mittwoch, 10. November 2021, ab 21.45 Uhr in ARD alpha.

Die Dokumentation "Wo ist meine Heimat? 60 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen" um 21.45 Uhr porträtiert Menschen von der ersten bis zur vierten Generation, die die Beziehungen zwischen beiden Staaten nachhaltig geprägt haben und bis heute prägen. Ob aufgewachsen in Deutschland, zurückgekehrt in die Türkei oder abwechselnd in beiden Ländern lebend – immer wieder stellen sie sich die Frage: Wo ist meine Heimat?

In der Bundesrepublik dachten viele, dass die "Gastarbeiter" nach ein paar Jahren wieder in die Türkei zurückkehren würden. Deswegen wurden keine wirksamen Integrationsstrategien entwickelt. Das wirkt sich bis heute auf unser Zusammenleben aus. Wie sehen türkei-stämmige Deutsche diesen Teil der deutsch-türkischen Geschichte? Welche Chancen haben sie in einer vielfältigen Gesellschaft? Darüber spricht Özlem Sarikaya im "alpha-thema Gespräch: 60 Jahre deutsch-türkische Geschichte" um 22.30 Uhr mit ihren Gästen: Die Stuttgarter Autorin und Filmemacherin Nilgün Tasman und der Fernseh-Schauspieler Adnan Maral leben in Deutschland, weil ihre Väter als "Gastarbeiter" ins Land kamen. Shushan Delal Yücebas lebt in dritter Generation ihrer Familie in Deutschland.

Ein Bild haben viele im Kopf, die aus Italien, Griechenland, der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien zum Arbeiten nach Deutschland kamen: das Gleis 11 am Münchner Hauptbahnhof. Bei Siemens oder BMW, beim Bau der U-Bahn und des Olympiastadions, in Textil- und Fischdosenfabriken wollten sie sich eigentlich nur eine bessere finanzielle Basis für das Leben in ihren Heimatländern erarbeiten. Im Film "Ankunft München Gleis 11" um 23.00 Uhr erzählen vier Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter der ersten Generation, welche Träume sie mitbrachten, wie es ihnen anfangs in Deutschland erging und warum sie blieben.

Die Kinder und Enkel der "Gastarbeiter" prägen heute in zentralen Stellen unsere Gesellschaft, Kultur und Politik mit. Im interkulturellen Magazin "puzzle: Viele Kulturen – ein Land" um 23.45 Uhr erzählen die Autorin Tunay Önder und die Theaterregisseurin Pinar Karabulut die Geschichte ihrer Eltern und ihre persönliche Sicht auf Deutschland. Weitere Beiträge: Der Musiker und Filmemacher Nedim Hazar, der ein Buch geschrieben hat über "Almanya Türküleri: Deutschlandlieder", und Fatih Cevikkollu, der als Kabarettist mit türkischen Wurzeln in seinen Programmen mit den Klischees der beiden Kulturen spielt. "puzzle" stellt auch das bundesweite Theaterprojekt "Kein Schlussstrich!" über die Taten des NSU vor. Die Hintergründe der rechtsextremistisch motivierten Morde, denen acht Türkeistämmige und ein Grieche zum Opfer fielen, sind bis heute nicht vollständig geklärt.

Doku am 1. Dezember im BR Fernsehen:

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 22.45 Uhr im BR Fernsehen, zeigt die Dokumentation "Ein Koffer voll Hoffnung: Türkische Gastarbeiter in Deutschland" der Regisseurin Gülsel Özkan, welche Auswirkungen die gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte in Deutschland auf die Migrantinnen und Migranten hatten. Zu geschichtlichen Meilensteinen gehören beispielsweise die Wirtschaftskrise, der Anwerbestopp, der Mauerfall sowie die diversen Putsche und die wirtschaftliche und politische Situation in der Türkei. Weitere Informationen zur Sendung gibt es hier.

21.45 Uhr: Wo ist meine Heimat? 60 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen

22.30 Uhr: alpha-thema Gespräch: 60 Jahre deutsch-türkische Geschichte

Zwischen "ihr" und "wir"

Zwischen "ihr" und "wir"

Gäste: Shushan Delal Yücebas, lebt in dritter Generation ihrer Familie in Deutschland, Nilgün Tasman, Autorin und Filmemacherin, und Adnan Maral, Schauspieler.

Moderation: Özlem Sarikaya

23.00 Uhr: Ankunft München Gleis 11

Gastarbeiter und ihre Geschichten

23.45 puzzle

Viele Kulturen – ein Land

Moderation: Özlem Sarikaya

