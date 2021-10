60 Jahre Anwerbeabkommen: Immer noch der "Quotentürke"?

Größter muslimischer Verband Ditib steht heute in Kritik

Der größte - und wohl auch bekannteste dieser muslimischen Verbände ist die türkische Ditib, die 1984 gründet wurde und in Deutschland mehr als 900 Moscheen betreibt.

Heute steht die Ditib viel in der Kritik: Weil viele Imame in der Türkei ausgebildet wurden, kaum Deutsch sprechen und direkt der türkischen Politik unterstehen. Oft wird die Ditib deshalb als "verlängerter Arm Erdogans" in Deutschland bezeichnet.

Seit zehn Jahren: Lehrstühle für islamische Theologie

Auch um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern, bemüht man sich inzwischen, eine fundierte theologische Ausbildung in Deutschland anzubieten. Vor etwa zehn Jahren wurden an deutschen Universitäten die ersten Lehrstühle für islamische Theologie eingerichtet.

Entstanden ist diese Idee im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz, sagt die Geschäftsführerin der Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, Raida Chbib. Das Motiv: "Eine Ausbildungsmöglichkeit in Deutschland zu schaffen, die uns freimacht davon, dass Muslime ins Ausland gehen, um sich zum Beispiel für den Imamberuf an dortigen Hochschulen oder Institutionen auszubilden."

Imame made in Germany

Ein Manko haben die Studiengänge jedoch: Wer sie abschließt, ist danach zwar Theologe - hat aber keine praktische Ausbildung. Das soll sich nun ändern: Mitte Juni dieses Jahres öffnete das neue Islamkolleg in Osnabrück seine Pforten. Auf dem Lehrplan stehen Fächer wie Predigtlehre, Koranrezitation, gottesdienstliche Praktiken und soziale Arbeit. Der Andrang war groß, es gab mehr Bewerber als Plätze.

Und doch bleiben Fragen bei Muslimen wie Nichtmuslimen. Denn finanziert wird das Kolleg vom Bundesinnenministerium und dem Land Niedersachsen. In vielen Moscheen gibt es ein gewisses Misstrauen gegenüber diesen staatlich geförderten Imamen. Ein anderes Problem: Von den islamischen Dachverbänden macht lediglich der kleinste mit, nämlich der Zentralrat der Muslime.

Junge Muslime gehen andere Wege

Allerdings: Muslimisches Leben in Deutschland findet längst nicht mehr nur in organisierten Strukturen statt, sagt etwa Armina Omerika, Juniorprofessorin für die Ideengeschichte des Islam an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie beobachtet, "dass sich die Organisationsformen der jungen Muslime immer stärker entfernen von den Gemeinden, von den Verbänden, von den Moscheevereinen hin zu speziellen Organisationsformen, die inhaltlich bestimmt sind."

Junge muslimische Menschen engagieren sich inzwischen in unzähligen Initiativen für Themen, die ihnen wichtig sind. Sie suchen die Allianz mit anderen Minderheiten, wie Juden und Jüdinnen oder queeren Menschen - und sie vernetzen sich zunehmend über soziale Medien, wie TikTok oder Instagram.

Wissen über den Islam auf TikTok

Eine, die diese Communities gut kennt, ist die Konvertitin Charlotte. Die Islamwissenschaftlerin, die sich gut im islamischen Recht auskennt, betreibt auf Instagram den Kanal "Immernocharlotte". Regelmäßig spricht sie dort auch kontroverse Themen an. Es geht um das Kopftuch, Sexismus, Rassismus und falsche Prediger.

Eigentlich wollte sie damit Nichtmuslime erreichen, Vorurteile abbauen. Inzwischen folgen ihr jedoch mehr als 11.000 Abonnenten, darunter auch viele junge Muslime, die sich in den Moscheen "nicht gehört oder gesehen fühlen, aber gleichzeitig nicht wissen, wo sie eigentlich ihr Wissen hernehmen sollen", sagt Charlotte.

In sozialen Netzwerken werden Fragen geschützter diskutiert

Denn einerseits misstrauten viele den staatlich geförderten Instituten, merkten zugleich aber auch, dass "gleichzeitig das Angebot in den Moscheen sehr bescheiden ist und auf jeden Fall meistens nur die Grundlagen umfasst, aber halt nicht das, was einem wirklich auf der Seele brennt, nämlich: Was ist der Umgang mit Überlieferungen, die ich persönlich als problematisch erachte? So: Was mache ich denn damit?"

In den sozialen Netzwerken könne man auch solche Fragen geschützter diskutieren, ohne Angst, schief angeguckt zu werden, so die Konvertitin. Doch wird aus diesen neuen Zusammenschlüssen irgendwann auch eine neue Moscheenlandschaft entstehen? Können sie die alten Strukturen langfristig ersetzen? Charlotte zumindest ist da skeptisch: "Also ich bin da eher pessimistisch eingestellt. Wenn, dann ist das ein Langzeitprojekt."