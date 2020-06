alpha-retro Frauenbilder

Drei Dokumentationen über vier Frauen, gedreht zwischen 1957 und 1975: Die Lebensentwürfe, die hier gezeigt werden, könnten kaum unterschiedlicher sein. Jede der Frauen stellt einen anderen Anspruch an ihr Leben. In diesen Jahren kommt Bewegung in die Rolle der Frau, auch wenn in der Arbeitswelt jener Zeit die Berufstätigkeit allein noch kein Schritt in die Emanzipation bedeutet. "alpha-retro: Frauenbilder" am Freitag, 5. Juni 2020, ab 20.15 Uhr endet mit einer Fernseh-Spielshow von 1957: Vier Frauen treten im Wettbewerb um die Auszeichnung "ideale Frau" an. Seitdem hat sich viel verändert.