alpha-retro Ab in den Süden

ARD-alpha lädt am Beginn des Sommers mit einem "alpha-retro"-Abend zu einer Zeitreise in Urlaubsgefilde ein: Unter dem Motto "Ab in den Süden" geht es am Freitag, 26. Juni 2020, ab 20.15 Uhr nach Ägypten und Griechenland. Drei Filme, gedreht zwischen 1967 und 1982, zeigen, dass schon früher das Verhältnis von Touristen und Einheimischen ein schwieriges Kapitel darstellte.

Im besten Fall eines, über das man lachen konnte, wie im Film von Walter Sedlmayr über Kairo. Aber was ist mit all den Sonnenhungrigen, die dem Urlaubsland respektlos begegnen? Die Dokumentation "Die Nackten, die Freaks und die Folgen" macht darauf aufmerksam. Der Film "Hydra – weißes Eiland" zeigt eine griechische Insel fernab des Massentourismus.

In der Reisedokumentation "Walter Sedlmayr in Kairo" aus dem Jahr 1976 um 20.15 Uhr begleitet der berühmte Schauspieler mit seinen bekannt lakonischen Kommentaren Ägypter und Touristen in beider Alltag: Er zeigt das Verkehrschaos in Kairo, den Sonnenuntergang, vom Nil aus betrachtet, Bauchtänze, Hochzeiten und das Gewühl aus Touristengruppen, Einheimischen, Autos, Eseln und Kamelen vor den Pyramiden von Gizeh. In der Rolle des verschrobenen Bayern nimmt Sedlmayr den Ägyptentourismus sanft-ironisch aufs Korn.

Die Dokumentation "Hydra – weißes Eiland" von 1967 um 21.00 Uhr zeigt die griechische Insel ganz in sich versunken: Griechen unter sich, Schuhputzer, Fischer, Schwammtaucher, Frauen im Inneren der Häuser an Webstühlen. Der melancholische Kommentar verschweigt nicht, dass dieses Inselleben nicht mehr lange bestehen wird: Die Einwohnerzahl sinkt rapide, eine große, alte Klosteranlage wird nur noch von zwei Mönchen bewohnt. Der Film fängt mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern und seiner ruhigen Kameraführung eine stille Idylle ein, weit weg vom Reisefieber der Nordeuropäer.

Die Dokumentation "Die Nackten, die Freaks und die Folgen" von 1982 um 21.45 Uhr blickt kritisch auf die Rucksacktouristen, die Griechenland massenhaft heimsuchen. Einst kamen sie mit dem Anspruch, dem Land viel näher sein zu wollen als jene Pauschaltouristen, die sich nur zwischen Hotel und Strand bewegen. Doch die Arroganz, mit der zu viele von ihnen die Regeln des Gastlandes ignorieren, bringt sie bei der griechischen Bevölkerung in Misskredit. Der Film recherchiert die Hintergründe am Beispiel von Kreta.