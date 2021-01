Amtswechsel BR-Intendanz: Ulrich Wilhelm übergibt an Dr. Katja Wildermuth

Ulrich Wilhelm besuchte von 1981 bis 1983 die Deutsche Journalistenschule. Während seines Studiums der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und München und seiner Referendarzeit arbeitete er als freier Journalist u. a. für Hörfunk- und Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks.



1991 trat Wilhelm in den Staatsdienst ein, zunächst im Innenministerium, seit Juni 1993 in der Bayerischen Staatskanzlei. Von Januar 1995 bis Ende 1998 war er verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 1999 wurde er Pressesprecher des Ministerpräsidenten und der Bayerischen Staatsregierung, 2004 Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Im November 2005 wurde Wilhelm Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung und Regierungssprecher. Am 6. Mai 2010 wählte ihn der BR-Rundfunkrat zum Intendanten als Nachfolger von Dr. Thomas Gruber. Während seiner zwei Amtszeiten als BR-Intendant (2011 bis 2016 und 2016 bis 2021) verantwortete Wilhelm u. a. die Strukturreform "BR hoch drei" mit dem Ziel, den BR in ein multimediales Medienhaus zu transformieren. Im Zuge dieses Umbaus wurden nicht nur die Trennung nach Ausspielwegen (Fernsehen, Hörfunk, Online) aufgelöst und journalistische Kräfte themenorientiert gebündelt, es entstanden in dieser Zeit auch digitale Angebote wie etwa die Nachrichten-App BR24 sowie das junge Content-Netzwerk PULS, die BR Mediathek wurde modernisiert und an die Nutzerbedürfnisse angepasst.



In die Verantwortung von Ulrich Wilhelm fiel auch die Gründung des Volksmusik-Senders BR Heimat – heute die erfolgreichste digitale Hörfunkwelle in ganz Bayern – und die Ansiedelung der digitalen Schlagerwelle Bayern plus (seit 21. Januar 2021 "BR Schlager") im Studio Franken. Ebenfalls auf Initiative von Ulrich Wilhelm entstand ein eigener "Tatort Franken" (Erstausstrahlung 2015).



Wilhelm trieb zudem die Regionalisierung in der journalistischen Berichterstattung maßgeblich voran: So wurden seit Ende 2017 Reporterkapazitäten aus der Zentrale in München und dem Studio Franken sukzessive in die Regionen verlagert. Aktuell berichten 54 Korrespondenten und Korrespondentinnen von 28 Standorten aus allen bayerischen Regionen. Zuletzt gelang es Ulrich Wilhelm, Sir Simon Rattle als neuen Chefdirigenten des BRSO zu verpflichten (ab 2023) – eine Personalie, die international Beachtung fand.



2018 und 2019 war Ulrich Wilhelm Vorsitzender der ARD. Seit 2013 gehörte er als Vertreter von ARD und ZDF dem Executive Board, dem obersten Entscheidungsgremium der Europäischen Rundfunkunion (EBU) an.