Neuer Bayern 2-Podcast Alles Geschichte – History von radioWissen

"Alles Geschichte – History von radioWissen" ist der neue Geschichtspodcast von Bayern 2. "Alles Geschichte" blickt nicht einfach zurück in die Vergangenheit, sondern erzählt Geschichte mit Blick auf gegenwärtige Debatten. In Staffeln mit vier bis acht Einzelfolgen werden Ereignisse und Entwicklungen, die uns heute bewegen, aus historischer Sicht betrachtet. "Alles Geschichte" ist ein Spin-off von radioWissen, einem der erfolgreichsten Podcasts auf dem deutschen Markt. "Alles Geschichte" gibt es bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.