Deutsche Akademie für Fernsehen Vier Auszeichnungen für BR/ARD Degeto-Produktion "Play"

Die BR/ARD Degeto-Produktion "Play" ist am Samstag, 21. November 2020, von der Deutschen Akademie für Fernsehen in einer virtuellen Preisverleihung in vier Kategorien ausgezeichnet worden. Philip Koch erhielt den Preis für die Regie und – zusammen mit Hamid Baroua – den Preis für das beste Drehbuch. Kameramann Alexander Fischerkoesen wurde für seine Bildgestaltung ausgezeichnet und Cornelius Conrad (BR), Claudia Simionescu (BR) und Birgit Titze (ARD Degeto) erhielten den Preis für die Redaktion.