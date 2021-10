Bayern 2-Publikumspreis Abstimmen für das Lieblingsbuch des Jahres 2021

Was ist das Lieblingsbuch der Leserinnen und Leser in Bayern? Fünf Titel, allesamt Bestseller in den bayerischen Buchhandlungen im Jahr 2021, stehen beim Bayern 2-Publikumspreis zur Wahl. Bis 7. November kann unter bayern2.de/publikumspreis abgestimmt werden. Das Gewinnerbuch wird am 11. November im Rahmen des Bayerischen Buchpreises ausgezeichnet. Alle Abstimmenden nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gib es zehn Buchpakete mit den fünf nominierten Titeln, zehn DAB+ Radiogeräte und zehn Büchergutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.