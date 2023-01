30 Jahre Fernsehgymnastik Tele-Gym feiert Jubiläum

Vom Alltagsstress entspannen, Schmerzen vorbeugen und auch im Alter gesund beweglich bleiben: Nach dieser Maxime bietet das Fitness- und Gesundheitsprogramm "Tele-Gym" jeden Morgen im BR Fernsehen und auf ARD-alpha professionell entwickelte Übungen zum Nachmachen an, die sich jederzeit in den Alltag integrieren lassen.

Vorläufer "Tele-Ski"

Aus diesem Erfolgsmodell entwickelten BR-Redakteur Vorderwülbecke und der Tutzinger TV-Produzent und "Tele-Ski"-Kameramann Peter Stückl die Idee für eine neue, ganzjährige Fernsehgymnastik – passend zur neuen Aerobic- und Fitnesswelle, die Ende der 80er-Jahre über Deutschland rollte. Stückl und Vorderwülbecke engagierten die zweimalige Deutsche Meisterin in Aerobic, Christiane Reiter, und produzierten mit ihr in den BR-Studios in Unterföhring die erste "Tele-Gym"-Staffel "Aerobic". "Fernsehen macht topfit – Ideal für alle Fitness-Fans, die keine Zeit fürs Studio haben", jubelten Frauenzeitschriften.