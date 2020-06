Fußball 3. Liga TSV 1860 München – Würzburger Kickers live im BR Fernsehen

Das BR Fernsehen zeigt das 3. Liga-Spiel TSV 1860 München – Würzburger Kickers am Samstag, 6. Juni 2020 ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Florian Eckl. Und am Sonntag, 7. Juni gibt es das Spiel aus der Frauenfußball-Bundesliga 1. FFC Turbine Potsdam – FC Bayern München im Livestream auf BR24sport.de.

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga ist an Spannung kaum zu überbieten: Gerade mal fünf Punkte liegen zwischen Platz 1 und Platz 10, und auch alle bayerischen Vereine sind in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Entsprechend heiß ist auch das bayerische Derby im Spitzenspiel des 30. Spieltages, in dem der TSV 1860 München am Samstag, 6. Juni 2020, auf die Würzburger Kickers trifft. Die Löwen sind seit Mitte Oktober in 16 Spielen ungeschlagen, die Würzburger Rothosen haben seit Ende November keines ihrer sechs Auswärtsspiele verloren und vier davon gewonnen. 1860 liegt als Tabellen-Sechster nur einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz, den aber auch die Kickers mit einem Sieg erreichen können.

Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Florian Eckl.

Frauen-Bundesliga: Turbine Potsdam – FC Bayern München im Livestream

Nur 24 Stunden später gibt es die nächste Fußball-Live-Übertragung. In der Frauen-Bundesliga treten die seit elf Ligaspielen ungeschlagenen Damen des FC Bayern München als Tabellenzweiter am Sonntag, 7. Juni, um 14.00 Uhr beim zweifachen Champions League-Sieger 1. FFC Turbine Potsdam an. Die Partie ist im Livestream bei BR24sport.de zu sehen.