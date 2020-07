Schwerpunkt vom 1. - 31. August in Hörfunk, Fernsehen, online Die Höhepunkte der Salzburger Jubiläumsfestspiele

Dr. Reinhard Scolik, BR-Programmdirektor Kultur:

"Dieses unvergleichliche Festival, in dieser für Künstler und Kulturfreunde so schwierigen Zeit in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen, ist ein Privileg unserer Arbeit. Dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern beim ORF dürfen wir auch 2020 Salzburger Festspiele mit dem Publikum in Bayern und ganz Deutschland feiern. Den 'Jedermann' von Hofmannsthal live zu übertragen – davon habe ich noch vor wenigen Wochen nicht zu träumen gewagt." Dr. Reinhard Scolik

BR Fernsehen

Eingeleitet werden diese Jubiläums-Festspiele unter besonderen Vorzeichen durch das legendärste Stück, das seit 1920 immer auf dem Spielplan steht. Gleich am ersten Festivaltag, Samstag, 1. August, überträgt das BR Fernsehen Hugo von Hofmannsthals Traditionsstück "Jedermann" live-zeitversetzt ab 21.15 Uhr vom Salzburger Domplatz – koproduziert von UNITEL und dem ORF, der zeitgleich sendet. Erstmals ist dabei die zeitgenössische Lesart von Regisseur Michael Sturminger im Fernsehen zu sehen. In der Jubiläumsfassung von Hugo von Hofmannsthals berühmtem Spiel vom Leben und Sterben des reichen Mannes sind Tobias Moretti in der Titelrolle sowie Edith Clever, Caroline Peters, Mavie Hörbiger, Gregor Bloéb und Peter Lohmeyer mit dabei.

Bereits vorher, um 20.15 Uhr, stimmt die Dokumentation "Salzburg – Gesamtkunstwerk im Herzen Europas" (Koproduktion von 3sat und ORF) von Hannes M. Schalle auf den Festspielabend ein. Schauspieler Cornelius Obonya nimmt die Zuschauer und Zuschauerinnen mit auf eine filmische Reise vom Großglockner über das Salzachtal in die Stadt Salzburg und deren Umland und zeigt, was Salzburg heute ausmacht und wie es sich über die vergangenen 200 Jahre entwickelt hat.



Am Dienstag, 4. August, zeigt die Sondersendung "Salzburger Festspiele Spezial“, moderiert von Ursula Heller und Martin Traxl, Highlights der ersten Festivaltage mit zahlreichen Stars in einer einstündigen Sondersendung im BR Fernsehen um 22.00 Uhr.

Eine Premiere für die Zuschauer des BR Fernsehens ist im Anschluss um 23.00 Uhr die von Beate Thalberg gestaltete, gemeinsam mit ORF und ARTE realisierte neue Spiel-Dokumentation "Das große Welttheater – Salzburg und seine Festspiele". Darin rollt Florian Teichtmeister in der Rolle des Franz Swatosch, des langjährigen Dieners von Festspiel-Mitbegründer Max Reinhardt, die historischen Ereignisse von der Gründung 1920 bis in die 1960er-Jahre in Rückblenden und mit einem Ausblick in die Gegenwart auf. Hochwertig aufbereitetes, kostbares Archivmaterial aus Wien und Salzburg ergänzt die authentischen Kommentare und Reflexionen einer virtuellen Tischgesellschaft rund um Max Reinhardt und lässt erkennen, wie die Erfindung des weltweit renommierten Festivals ablief.

Anschließend ist um 23.55 Uhr eine Aufzeichnung der Wiener Philharmoniker unter Andris Nelsons mit Mahlers Zweiter Sinfonie zu sehen, eine Aufführung mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks.

BR-KLASSIK

Dank des BR-KLASSIK-Festspielstudios, das in unmittelbarer Nähe der Festspielhäuser als temporäres Pop-up Studio aufgebaut wird, bekommen die Hörerinnen und Hörer aller ARD-Radioprogramme und die Freundinnen und Freunde des ARD-Radiofestivals auch in diesem Jahr aktuelle Kritiken, Interviews, Hintergrundberichte und Konzertübertragungen aus erster Hand. BR-KLASSIK berichtet im Hörfunk darüber hinaus in drei Spezialsendungen am 1., 8. und 10. August ausführlich von den Festspielen.

Zu den musikalischen Höhepunkten gehören, wie immer in Salzburg, die Opernproduktionen. Auch wenn Corona-bedingt diesmal nur zwei Neuproduktionen bei BR-KLASSIK zu erleben sind, dürfen sich Klassikfreunde beispielsweise auf die hochgelobte junge Nürnberger Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz freuen. Sie wird erstmals die Wiener Philharmoniker in Mozarts Oper "Cosi fan tutte" dirigieren (15. August, ab 19.30 Uhr). Eine Rückkehr auf die Festspielbühne feiert auch Sopranistin Asmik Grigorian in Richard Strauss' "Elektra" (1. August, ab 19.30 Uhr). Grigorian hatte 2018 ihren internationalen Durchbruch mit der Titelpartie in der Strauss-Oper "Salome". Beide diesjährigen Opern-Neuproduktionen sowie weitere Konzerte, u. a. mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti (1. September), sind bei BR-KLASSIK im Radio zu erleben und online zum Nachhören auf br-klassik.de verfügbar, ermöglicht durch die enge Kooperation mit dem ORF.

Alle diese Highlights, aktuelle Kritiken, exklusive Gespräche mit den Stars und vieles mehr sind auch online unter br-klassik.de/salzburger-festspiele, in den Social-Media-Kanälen von BR-KLASSIK sowie nach Ankündigung auf der BR KulturBühne (br.de/kultur) verfügbar.

WIR FEIERN DIE SALZBURGER FESTSPIELE 2020 – DIE PROGRAMMHÖHEPUNKTE IM ÜBERBLICK: BR Fernsehen



Samstag 1.8.

20.15 Uhr Salzburg – Gesamtkunstwerk im Herzen Europas. Dokumentation 2016

21.15 Uhr Jedermann 2020 – Übertragung live-zeitversetzt vom Salzburger Domplatz

Dienstag 4.8.

22.00 Uhr Salzburger Festspiele Spezial – Sondersendung aus der Festspielstadt

BR-KLASSIK



Samstag 1.8.

08.00 Uhr Piazza – Der Wochenendtreff für Klassikfans live aus Salzburg

11.05 Uhr Meine Musik. Zu Gast: Caroline Peters, Buhlschaft im "Jedermann"

19.30 Uhr Premiere "Elektra" von Richard Strauss, live-zeitversetzt aus der Felsenreitschule



Samstag 8.8.

08.00 Uhr Piazza – Der Wochenendtreff für Klassikfans live aus Salzburg

11.05 Uhr Meine Musik. Zu Gast: die Dirigentin Joana Mallwitz



Montag 10.8.

20.05 Uhr Konzert des Mozarteumorchesters unter Ivor Bolton mit Werken von Mozart (Aufz.vom 2.8.)

21.30 Uhr Salzburg Spezial aus dem BR-KLASSIK-Festspielstudio, präsentiert von SWEET SPOT, dem jungen Klassikmagazin



Samstag 15.8.

11.05 Uhr Meine Musik. Zu Gast: "Elektra"-Dirigent Franz Welser-Möst

19.30 Uhr "Cosi fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart

(Aufz. der Neuproduktion im Großen Festspielhaus vom 2.8.)



Dienstag 1.9.

18.05 Uhr Liederabend mit Benjamin Bernheim (Tenor), Carrie-Ann Matheson (Klavier)

20.05 Uhr Konzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti mit Beethovens Neunter Symphonie (Aufz. vom 15.8. im Großen Festspielhaus)



Samstag, 5.9.

20.05 Uhr Konzert der Wiener Philharmoniker unter Leitung von Andris Nelsons mit Gustav Mahlers Symphonie Nr. 6 a-Moll



Montag 7.9.

18.05 Uhr Konzert mit dem West-Eastern-Divan Orchestra unter Daniel Barenboim



Mittwoch, 9.9.

20.05 Uhr Konzert der Camerata Salzburg u.a. mit dem Konzert für Violine und Orchester von György Ligeti, Leitung: Ingo Metzmacher (Ligeti) und Patricia Kopatchinskaja (Violine und Leitung)

Alle Audio- und Videoinhalte online auf br-klassik.de/salzburger-festspiele