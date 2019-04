Das Wunder von Wörgl Statements Regisseur Urs Egger / Produzent Arno Ortmair

"Ein Citoyen!



Diese wahre Geschichte des Lokomotivführers Michael Unterguggenberger, der in der Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre zum Bürgermeister der Tiroler Stadt Wörgl aufsteigt und eine große Idee hat, diese dann mit Überzeugungskraft und Ausdauer gegen alle Widerstände durchsetzt und damit dem Gemeinwohl seiner Stadt dient, diese Geschichte ist berührend und erzählenswert – und trifft in unsere Gegenwart.



Unterguggenberger gelingt es, die verschiedenen politischen Lager in der Stadt zu versöhnen, Arbeit zu generieren und ein kleines Wirtschaftswunder zu schaffen. Also einer, der an eine Utopie glaubt und sich nicht kleinkriegen lässt. Dass er am Schluss scheitert, ist im historischen Rückblick zwingend und keine Überraschung. Aber er hat es versucht. Ein Citoyen im besten Sinne!



Die Gefahr bei der Umsetzung historischer Stoffe ist ja mitunter, dass diese in Schönheit erstarren. Dieser Film soll also nah an den Figuren erzählt werden, soll atmen, die Konflikte haptisch erzählen, fast dokumentarisch, sowohl den Konflikt Unterguggenbergers mit den politischen Kräften in Wörgl und Wien, wie auch den Konflikt innerhalb der Familie, der auf das Persönliche der Figur zielt, auf den Menschen Unterguggenberger."