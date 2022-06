Franken-Tatort Figurenprofile

Die Mordkommission Franken ermittelt überregional in Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken. Sie besteht aus zwei Kriminalhauptkommissaren, Felix Voss und Paula Ringelhahn, die sich die Leitung teilen und zwei Kriminalkommissaren: Wanda Goldwasser und Sebastian Fleischer, die ihnen zuarbeiten. Die Mordkommission Franken ist organisatorisch dem Polizeipräsidenten von Mittelfranken, Dr. Kaiser, unterstellt. Leiter der Spurensicherung ist Michael Schatz. Je nach Tatort ist entweder die Rechtsmedizin in Erlangen oder in Würzburg zuständig. Die zuständige Staatsanwaltschaft sitzt in Nürnberg.