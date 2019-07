Anmeldestart zu BR-Radltagen Tagesetappen bei der BR-Radltour miterleben!

Ab 28. Juli 2019 rollt die 30. BR-Radltour mit 1100 Teilnehmern eine Woche lang durch Bayern. Die Startplätze waren wie immer heiß begehrt und sind bereits vergeben. Im Rahmen der diesjährigen Jubiläumstour finden jedoch zwei so genannte BR-Radltage statt, an denen jeweils weitere 1100 Freizeitradlerinnen und -radler eine Tagesetappe mitfahren und dabei die besondere Radltour-Luft schnuppern können. Die Anmeldung hierfür startet am 9. Juli, 12.00 Uhr, unter br-radltour.de. Die Teilnahme an den BR-Radltagen ist kostenlos.