PULS ... vor Ort

Partys, Festivals, Konzerte – PULS ist dort, wo was abgeht und unterstützt zudem junge Musik aus Bayern. Ob im kleinen Indieclub, in der großen Konzerthalle oder auf dem matschigen Festivalgelände – PULS ist bei den wichtigen Events in Bayern vor Ort.

Als Medienpartner unterstützt PULS die gute Seite der Musik und präsentiert in allen Regionen die besten Live-Konzerte und Festivals. Auch junge Kultur- und Sportveranstaltungen sind für PULS immer ein Thema.

PULS lädt aber auch zu einer Reihe eigener Events ein: Clubnächte mit den PULS-DJs für die Feierwütigen, die Lesereihe für Nachwuchs-Autoren, die Abschlusskonzerte am Ende jeder Startrampe-Staffel und last but not least – das legendäre Festival im BR-Funkhaus in München, wo jedes Jahr aufs Neue große internationale Bands mit bayerischen Newcomern zusammen auf der Bühne stehen.