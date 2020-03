PULS ... im Radio

PULS steht für Inhalte.

Preisgekrönte Formate wie "Die Frage" (Deutscher Radiopreis) oder die wöchentliche Internet-Sendung Netzfilter bieten spannende Reportagen und Hintergründe zu aktuellen Themen. PULS macht multimedialen Journalismus mit Anspruch, probiert aus und erfindet sich ständig neu.

PULS feiert Musik.

Niemand spielt mehr Bands aus Bayern im Radio, ganz selbstverständlich neben internationalen Newcomern und den ganz großen Stars. Elektro-Pop, Indie, Gitarren-Pop, Mainstream-Pop und HipHop sind in der Musikrotation. Bei PULS hören bayerische Nachwuchsbands ihre Songs zuerst im Radio, hier drehen sie ihr erstes Musikvideo in der TV-Sendung Startrampe und vielleicht stehen sie das erste Mal mit internationalen Stars auf der Bühne – beim großen PULS Festival zum Jahresende in München. Wo Musikfans sind, da ist auch PULS mit dabei – auf Konzerten und Festivals in ganz Bayern.

PULS setzt auf Typen.

PULS-Moderatoren sind echte Persönlichkeiten – keine glattgebügelten Abziehbilder, sondern Träumer und Rampensäue, Nerds und Draufgänger. Ob aus dem Oberallgäu, Unterfranken oder Niederbayern, sie wissen woher sie kommen und wovon sie reden. Viele Programmmacher haben erfolgreiche Bandprojekte, schreiben eigene Blogs oder drehen Filme. Auch die großen Namen stehen bei PULS am Mikrofon: Florian Weber von den Sportfreunden Stiller, Tobias Jundt von Bonaparte, Blumentopf, Frittenbude sowie Jan Böhmermann und Olli Schulz haben eigene Shows.

PULS bietet ein Zuhause.

Im Netz, als App, auf DAB, per Satellit und Kabel, in BAYERN 3, im TV und vor Ort. Ob am Frühstückstisch, beim Sport oder beim Chillen am Badesee – PULS ist überall dabei. Das neue junge Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks kann man 24/7 im Netz als Livestream hören, per Satellit, DAB (Kanal 12) und im Kabel empfangen, und mit der neuen App „deinPULS“ auch mobil.

PULS in BAYERN 3.

Freitags kapern die jungen Radiomacher von PULS das Flaggschiff BAYERN 3. Von 22 bis 5 Uhr übernehmen sie dann die Frequenzen der Servicewelle und senden „PULS in BAYERN 3“. Mit viel guter, junger, neuer internationaler und bayerischer Musik, kompetentem Musikjournalismus und allem Wichtigem vom Tag aus dem virtuellen und dem echten Leben.