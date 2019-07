Fernsehen, Hörfunk, Online So berichtet der BR über die Jubiläums-Radltour

Nach dem Start am Sonntag, 28. Juli 2019, in Bad Staffelstein (Oberfranken) verläuft die insgesamt zirka 550 Kilometer lange Strecke der Jubiläums-Radltour über Hollfeld (Ankunft 29. Juli) in Oberfranken, Lauf an der Pegnitz (30. Juli) in Mittelfranken, Schwandorf (31. Juli) in der Oberpfalz sowie Deggendorf (1. August) in Niederbayern nach Bad Füssing (2./3. August). Die hochkarätigen Open-Air-Veranstaltungen abends in den Etappenorten werden jeweils von BAYERN 1, Bayern 2 oder BAYERN 3 präsentiert. Auf der Bühne stehen dabei Thomas Gottschalk und Fritz Egner, Namika, Sasha, Álvaro Soler, Mark Forster, Glasperlenspiel sowie Claudia Koreck. Am 3. August findet in Bad Füssing, dem Zielort der BR-Radltour, zudem ein „Dahoam is Dahoam“-Familientag statt. Dabei sind ab 14.00 Uhr die Stars der beliebten BR-Serie live zu erleben – mit buntem Bühnenprogramm, Autogrammstunden und Musik.

Tourstart und Gottschalk-Party live im Radio, Konzerte im Livestream

Der Bayerische Rundfunk begleitet die BR-Radltour 2019 mit einem umfassenden Programmpaket auf allen Ausspielwegen.

Erstes Highlight im Hörfunk: BAYERN 1 berichtet am Sonntag, 28. Juli 2019, ab 8.45 Uhr, live vom Tourstart in Bad Staffelstein. Außerdem überträgt Bayerns meistgehörtes Radioprogramm von dort auch die große Auftakt-Party mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner (Sonntag, 28. Juli, ab 19.05 Uhr) und berichtet werktags im regionalen Mittagsmagazin aus den Mittagsorten. In BAYERN 1 und BAYERN 3 berichten die Reporter Marion Uschold und Gerhard „Willi“ Willmann regelmäßig live von der BR-Radltour.

Auch Bayern 2 berichtet ausführlich, vor allem rund um den Bayern 2-Tag auf der Radltour am 3. August mit Singer-Songwriterin Claudia Koreck und Kabarettist Martin Frank.

BAYERN 1, Bayern 2 und BAYERN 3 bieten die von ihnen präsentierten Konzerte als Livestream unter bayern1.de, bayern2.de und bayern3.de an und spielen am darauffolgenden Tag Live-Songs der jeweiligen Konzerte im Radio.

Das Informationsradio B5 aktuell bringt regelmäßig aktuelle Berichte von der BR-Radltour und Live-Schalten zu den BR-Reportern vor Ort. Die digitale Schlagerwelle Bayern plus bringt unter anderem Porträts der Etappenorte und präsentiert am 3. August den Auftritt von Schlagersängerin Nicki in der Mittagspause in Bad Griesbach. BR Heimat sendet täglich aktuelle Berichte von Tour-Reporter Gerhard „Willi“ Willmann.

Alle Radiowellen informieren in den Verkehrsnachrichten über den Verlauf der Radlschlange und vermelden das Radltour-Wetter.

Zielankünfte live im Fernsehen, tägliche Berichte in Fernsehen und Online

Im BR Fernsehen gibt es neben den Live-Übertragungen der Zielankünfte im Nachmittagsmagazin „Wir in Bayern“ (Montag, 29. Juli bis Freitag, 2. August, 16.15 Uhr) aktuelle Berichte etwa in der „Abendschau“ sowie nach Ende der Tour die Doku „Auf dem Sattel durch Bayern“ mit den schönsten Momenten und Konzerthöhepunkten (Do., 15. August, 15.30 Uhr).

Online bieten neben der Seite br-radltour.de die BR24-App, das Nachrichtenportal BR24.de und die aktuellen Social-Media-Angebote des BR laufend Berichte mit Videos und Fotos.