Aus Niederbayern Elisabeth Müller

Elisabeth Müller aus Grafenau in Niederbayern eröffnet am 10. April 2023 im BR Fernsehen die diesjährige Staffel von "Bayerns Gartenküche". Die Sendung wird am Montag, 10. April 2023, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Bereits ab Freitag, 7. April 2023, ist die Sendung in der ARD Mediathek zu sehen.