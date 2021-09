Kooperation mit den Volkshochschulen vhs-Kurse produzieren "Hörpfade"

Kooperation beim Projekt "Hörpfade"

Verschiedene Volkshochschulen bundesweit – in Ehingen, Erfurt, Falkensee, Völklingen und in den Landkreisen Bamberg und Gießen – bieten im Wintersemester Kurse an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untersuchen, wie sich bei ihnen in der Region Arbeiten, Wohnen und Zusammenleben verändern. Über die Ergebnisse ihrer Recherchen berichten sie in selbstproduzierten Audios. Unterstützt werden die Kurse von Reporterinnen und Reportern von BR, HR, MDR, RBB, SR und SWR. Als Mediencoaches helfen sie beim Aufnehmen, Texten, Sprechen und Produzieren. Die fertigen Audios werden auf der "Klingenden Landkarte" des Projekts "Hörpfade" sowie auf der Website der ARD-Themenwoche themenwoche.ard.de veröffentlicht.