Noch mehr Programm In Mediathek, Audiothek und Videotext

ARD-Mediathek

"Was ist besser – ?" Mediatheks-Dokureihe von BR, SWR, mdr und HR in vier Folgen zum Thema Wohnen, Sicherheit, Gesundheit und Landwirtschaft.

Stadt im Wandel: Chemnitz und Ingolstadt Vierteilige Mediatheks-Dokureihe von mdr und BR (45 min-Fassung im BR Fernsehen am Mittwoch, 10. November 2021, 22.00 Uhr) Folge 1: Einkaufsstraßen adé Folge 2: Leere Läden – neue Chancen Folge 3: Jugend im Stress Folge 4: Gewinner und Verlierer

ARD-Audiothek

Podcast "Raveland" (mdr)

Raveland will Landlust, Techno und (Jugend-)Clubkultur im mitteldeutschen ländlichen Raum verbinden. Kathi Grill, Moderatorin (MDR SPUTNIK) und Szeneaktivistin, trifft regionale Heldinnen und Helden, für die der Club im Örtchen ihr Wohnzimmer ist.

Kathi Groll erzählt von Macherinnen und Musikern, die die Potentiale von Kultur im ländlichen Raum sicht- und hörbar machen. Die Geschichten spielen in Clubs, Dörfern oder Festivals in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.