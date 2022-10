merkur.de BR und ARD: Wie Intendantin Katja Wildermuth sich die Zukunft vorstellt

Wildermuth: Für die Ermittlung der Beitragshöhe gibt es ein klares, gesetzlich festgelegtes Verfahren. Sie wird von einer unabhängigen Kommission von Fachleuten, der KEF, empfohlen. Die Politik schreibt in die Rundfunkgesetze, was wir leisten sollen. Wir kalkulieren, wie viel Geld wir brauchen, um genau das auch leisten zu können. Die unabhängige KEF prüft daraufhin die Kalkulation und macht der Politik einen Vorschlag zur Beitragshöhe. Es gibt in Europa kein besseres System, weil es anders als beispielsweise ein steuerfinanziertes System genau das garantiert, was die Gründungsväter von ARD und später ZDF wollten, und was auch in meinen Augen die unverzichtbare Basis unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland ist – politische und ökonomische Unabhängigkeit. Wir alle tun gut daran, dies zu respektieren.

Wildermuth: Nicht alles, was lautstark geäußert wird, ist Mehrheitsmeinung. Das erleben wir in direkten Gesprächen mit den Nutzern unserer Angebote Tag für Tag. Da erfahren wir große Wertschätzung. Aber klar, die Medienwelt hat sich verändert, es gibt viele andere Anbieter. Die Menschen erleben bei Netflix, Sky & Co., dass sie für das, was sie sehen wollen, bezahlen müssen, und für das, was sie nicht sehen wollen, eben nicht. Was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk davon unterscheidet, ist seine Bedeutung als demokratische Grundversorgung. Denn eine funktionierende Demokratie braucht ökonomisch und politisch unabhängigen Qualitätsjournalismus, das zeigen dutzende wissenschaftlicher Untersuchungen. Es ist etwas anderes, ob jemandem eine bestimmte Serie wichtig ist oder eine bestimmte Sportart. Hier geht es darum, dass wir mit unserem Gesamtangebot für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen, für die gemeinsame Faktenbasis, auf der man diskutiert, jenseits von Filterblasen. Wir sehen in anderen Ländern, wohin es führt, wenn öffentlich-rechtliche Systeme angegriffen oder marginalisiert werden – in den USA, in Ungarn, Polen, der Türkei. Aktuell auch an den Diskussionen in Großbritannien und in Frankreich.