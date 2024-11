Weltdiabetestag: Symptome, Ursachen und Behandlung

Diabetes wird in zwei Haupttypen unterteilt: Typ 1 und Typ 2. Typ-1-Diabetes tritt meist im Kindesalter auf und ist eine Autoimmunerkrankung. Typ-2-Diabetes entwickelt sich oft erst im Erwachsenenalter, wird aber zunehmend auch bei jüngeren Menschen diagnostiziert. Dieser Typ ist oft mit Übergewicht und Bewegungsmangel verbunden.

Weltweit leben über 500 Millionen Menschen mit Diabetes, davon mehr als acht Millionen in Deutschland. Die Dunkelziffer, die dazukommt, wird auf mindestens zwei Millionen nicht diagnostizierte Fälle in Deutschland geschätzt. Denn viele Erkrankte wissen gar nicht, dass sie von Diabetes betroffen sind. Der Weltdiabetestag am 14. November erinnert an die Entdeckung von Insulin im Jahr 1921 durch Sir Frederick Banting.

Was ist Typ-1-Diabetes?

Diabetes-Typ-1 tritt meistens im Kindes- oder Jugendalter auf. Es ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. Insulin ist ein Hormon, das dafür sorgt, dass Zucker aus dem Blut in die Körperzellen transportiert wird. Ohne Insulin steigt der Blutzuckerspiegel und die Zellen werden unterversorgt.

Anders als bei Typ-2-Diabetes ist die Insulinproduktion bei Typ-1-Diabetes vollständig gestört, was einen absoluten Insulinmangel zur Folge hat. Typ-1-Diabetes ist derzeit nicht heilbar. Die Behandlung erfolgt durch Insulininjektionen, um den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren.

Stammzellentherapie: Erste Diabetes Typ-1-Patientin gilt als geheilt

Im Jahr 2023 gab es einen vielversprechenden Fortschritt in der Forschung: Ein Forschungsteam transplantierte Inselzellen, die aus den eigenen Stammzellen der Patientin hergestellt wurden, in ihre Bauchmuskeln. Diese Zellen begannen, Insulin zu produzieren, was eine mögliche Heilung von Typ-1-Diabetes in Aussicht stellt. Allerdings handelt es sich noch um einen Einzelfall, und es gibt Herausforderungen wie Zellabstoßung und die langfristige Funktion der transplantierten Zellen.