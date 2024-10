Warum die Masernfälle in Deutschland ansteigen

In diesem Jahr sind die Masernerkrankungen in Deutschland deutlich angestiegen. Nach Angaben einer Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bislang etwa 550 Fälle registriert. Leif Erik Sander, Leiter der Infektiologie an der Berliner Charité, erklärte, dass dieser Anstieg kein rein deutsches Phänomen sei, sondern einem weltweiten Trend folge.

Masernfälle steigen: Wer ist vor allem betroffen?

Von einem großflächigen Ausbruchsgeschehen könne man in Deutschland derzeit jedoch noch nicht sprechen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden lediglich 79 Fälle und im Jahr 2022 sogar nur 15 Fälle gemeldet. In früheren Jahren lagen die Zahlen jedoch deutlich höher – etwa 2.470 Fälle im Jahr 2015 und 1.770 im Jahr 2013.

Die Altersgruppe der Infizierten reichte in Deutschland in diesem Jahr von Neugeborenen bis zu 75-Jährigen, wobei vor allem Kinder in den ersten beiden Lebensjahren betroffen waren. Die überwiegende Mehrheit der Erkrankten war nicht geimpft, so das RKI.

Häufigkeit und Entwicklung der Masernerkrankungen

Seit Einführung der Meldepflicht für Masern im Jahr 2001 ging die Zahl der Masernerkrankungen in Deutschland dank steigender Impfquoten stark zurück. Seit 2020 liegt die Inzidenz von Masern in Deutschland sogar unter dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geforderten Wert von einem Fall pro eine Million Einwohner.

Zudem gilt in Deutschland seit März 2020 eine Impfpflicht gegen Masern. Eltern müssen seitdem nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft sind oder bereits an der Krankheit gelitten haben, bevor sie in Kitas oder Schulen aufgenommen werden.