Sind Laubbläser und Laubsauger sinnvoll oder schädlich?

Die Blätter rieseln von den Bäumen und die anfallenden Laubhaufen sind manchen Gartenbesitzern ein Dorn im Auge. Das Laub soll weg! Aber Rasen und Hof mit der Harke, dem Besen oder einem Rechen zu bearbeiten, ist anstrengend und dauert. Eine Alternative scheinen Laubsauger oder Laubbläser zu sein. Übermäßig teuer sind sie nicht, das Laub ist schnell zusammengepustet und Spaß macht es manchem auch noch.

Laubbläser und Laubsauger schaden den Tieren

Laubbläser sollten allerdings – wenn überhaupt – nur dosiert eingesetzt werden, denn sie schaden der Tierwelt: Sie pusten mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 250 Stundenkilometern nicht nur Äste und Blätter von Rasen und Wegen. Auch Spinnen, Insekten und sogar Kleinsäuger wie Jung-Igel oder Mäuse werden 70 Meter pro Sekunde durch die Luft geschossen.

Beliebt ist auch der Laubsauger, der die Blätter aufsaugt und gleich im Inneren zerhäckselt – und damit auch die Tiere, die im Laub Unterschlupf gefunden haben. "Auf diese Weise werden viele, darunter auch seltene Insektenarten, Jahr für Jahr zerschreddert", meint die Pressereferentin der Deutschen Wildtier Stiftung, Jenifer Calvi. Sowohl Laubsauger als auch Laubbläser seien aus Sicht des Umwelt- und Artenschutzes unvertretbar, so Calvi.

Lärm wie von einem Presslufthammer

Ein weiteres Manko: Die Geräte machen enormen Lärm. Die Lautstärke von Laubsaugern und Laubbläsern liegt zwischen 90 und 120 Dezibel – das entspricht dem Lärm eines Presslufthammers. Der Krach ist nicht nur für menschliche Ohren eine Zumutung, sondern auch für Wildtiere eine Belastung.

Laubsauger: Gefahr für die Gesundheit

Aber auch die eigene Gesundheit wird durch Laubbläser gefährdet: Denn Geräte mit Verbrennungsmotor erzeugen Luftschadstoffe, die meist ungefiltert in die Umgebung geblasen werden. Zudem wirbeln Laubbläser nicht nur Laub und Tiere auf, sondern auch jede Menge Staub von getrocknetem Tierkot, Pollen, Bakterien und Schimmelpilzsporen. Grobe Partikel sinken schneller ab, feinere aber können lange in der Luft schweben – und gelangen so in die menschliche Lunge.

Wo sollte man das Laub liegenlassen?

Auch wenn manche Gartenbesitzer es "unordentlich" finden: Lassen sie das Laub im Garten liegen und nutzen Sie es zum Beispiel als Bodenschutz vor der Winterkälte. Unter einer Laubdecke bleibt die Erde den Winter über gut geschützt. Schon im Frühling ist das meiste verrottet, das Beet bereit für die nächste Saat.

Laub kann man auch gut unter Bäume und Sträucher kehren, dort hält es die Wurzeln der Gehölze warm und liefert verlorene Nährstoffe nach. Laubhaufen sind auch wertvoller Lebensraum für Wildtiere, die auf der Suche nach ihrem Winterschlafplatz oder lebenswichtiger Nahrung sind wie Igel, Spitzmaus, Erdkröte und Co.