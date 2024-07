HVO100 im Langzeittest: Kraftstoffalternative zeigt Wirkung

Anfangsschwierigkeiten und Mehrkosten

Böhmes Fahrzeugflotte umfasst mehr als 50 Fahrzeuge. Bei den Herstellern musste der Firmenchef abfragen, ob Laster, Autos und Co. mit der Dieselalternative betankt werden dürfen. Die Umstellung auf den synthetisch hergestellten Kraftstoff auf Pflanzenölbasis war anfangs teuer. In den ersten Monaten bezahlte der Unternehmer für den Liter HVO bis zu 30 Cent mehr als für herkömmlichen fossilen Diesel. Über das gesamte Jahr gerechnet belaufen sich die Mehrkosten auf rund 100.000 Euro.

Doch jetzt stabilisiert sich der Preis für HVO langsam und liegt aktuell nur einen Cent über dem Dieselpreis. Stefan Böhme ist davon überzeugt, dass der neuartige Ersatz-Kraftstoff auf Dauer eine umweltfreundliche Alternative für viele Besitzer von Dieselfahrzeugen darstellen könnte.

Seit Ende Mai auch an Tankstellen erhältlich

Seit dem 29. Mai 2024 darf HVO100 in reiner Form auch an öffentlichen Tankstellen angeboten werden, was an einigen Tankstellen auch schon umgesetzt wurde. Regionale Mineralölunternehmen vertreiben den neuartigen Kraftstoff. Doch noch sei die Nachfrage bei Privatkunden eher verhalten, berichtet Sebastian Leu, der Geschäftsführer der Firma Leu Energie GmbH und Co KG in Hof. Er bezieht HVO100 von Raffinerien, die Frittenfett und Co. aufbereiten und zu der Diesel-Alternative umbauen.

HVO als Baustein auf dem Weg zur CO₂-neutralen Firma

Rund 10.000 Liter HVO werden bei Böhme in Rehau jede Woche verbraucht. Die gleiche Menge hat der Unternehmer vorher an Diesel benötigt. Die vollständige Umstellung auf HVO100 statt fossilem Diesel ist dabei nur ein Baustein zur CO₂-Einsparung: Am Standort in Kühschwitz, der zweitgrößten Sortieranlage für Leichtverpackungen in Bayern, setzt man schon lange auf die Nutzung von Fernwärme aus der benachbarten Biogasanlage, nutzt Regenwasser als Brauchwasser und erforscht und entwickelt laufend neue Ansätze zum Energiemanagement beim Anlagenbetrieb.

Aktuell investiert Stefan Böhme in siebenstelliger Höhe in die Überdachung der Lagerflächen mit Photovoltaik-Dächern und in ein betriebsinternes Stromnetz inklusive Batteriespeicher, um den Anlagenbetrieb und bald auch Teile des Fuhrparks mit selbst erzeugtem Strom zu versorgen. Die bereits erreichte CO₂-Reduzierung durch die Umstellung auf HVO100 von fast 92 Prozent ist dabei für die Recyclingfirma nur ein Zwischenziel: Mit 100 Prozent selbst erzeugtem PV-Strom angetriebene Entsorgungsfahrzeuge sollen folgen.