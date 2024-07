Rappenalptal: Prozess gegen Geldauflage eingestellt

Am Ende ging es ganz schnell. Der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Kempten hatte kaum begonnen, da war der Prozess um die Zerstörung des Rappenalpbachs auch schon fast vorbei. Das Verfahren gegen zwei Alpmeister wurde gegen eine Geldauflage eingestellt - zumindest vorläufig. Geht das Geld bis zum 31. Oktober bei den vom Gericht ausgewählten Empfängern ein, ist es endgültig.

"Zerstörung des Rappenalpbachs objektiv nicht zu rechtfertigen"

Am Ende des ersten Prozesstages am Dienstag hatte der Vorsitzende Richter vorgeschlagen, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Staatsanwaltschaft und Beklagte hatten bis heute Zeit bekommen, zu überlegen, ob sie dem Vorschlag folgen. Alle Beteiligten entschieden sich dafür. Der Staatsanwalt hält die Zerstörung des Rappenalpbachs objektiv für nicht zu rechtfertigen, subjektiv würdigte er die Bereitschaft der Angeklagten für die laufenden Renaturierungsmaßnahmen. Diskutiert wurde lediglich über die Höhe der Geldauflage. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft von 20.000 Euro in dem einen Fall und 5.000 Euro im zweiten wurde am Ende von beiden Angeklagten akzeptiert.

Richter: Alles ist schiefgelaufen

Die Einstellung hatte der Richter bereits am ersten Verhandlungstag damit begründet, dass in diesem Fall "alles ist schiefgelaufen" sei, "und zwar total schiefgelaufen". Damit bezog sich der Richter zum Beispiel auf einen ungenau formulierten Aktenvermerk seitens des Landratsamtes, der in seinen Augen durchaus als Genehmigung für die Arbeiten am Rappenalpbach hätte verstanden werden können.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Verantwortlichen zweier Alpgenossenschaften "vorsätzliche Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete sowie Gewässerverunreinigung" vorgeworfen. Die beiden Männer sollen im Herbst 2022 veranlasst haben, dass der streng geschützte Wildbach südlich von Oberstdorf auf 1,6 Kilometern Länge mit Baggern tiefergelegt und kanalisiert wird.

Geldauflage fließt auch in Renaturierung

Die jetzt auferlegten Geldauflagen werden aufgeteilt. 5.000 Euro gehen an die Stiftung Kulturlandschaft Günztal Ottobeuren, 5.000 Euro an das Kinderhospiz Grönenbach. Weitere 5.000 Euro behält die Staatskasse aufgrund der hohen entstandenen Kosten und 10.000 Euro bekommt der Bund Naturschutz, der sich um die Renaturierung kümmert.

Schon vor dem Start des Prozesses hatte es zwischen dem Vorsitzenden Richter und dem leitenden Staatsanwalt ein Gespräch gegeben. Darin hatte der Richter die Einstellung des Verfahrens in Erwägung gezogen. Das lehnte die Staatsanwaltschaft allerdings ab.