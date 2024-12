Giraffen mögen keine Steigungen

"In Namibia und Tansania gibt es etwa 8.000 Quadratkilometer, die für Giraffen unbrauchbar sind", sagt Jessica Granweiler, Doktorandin an der University of Manchester. "In Kenia und Südafrika gibt es etwa 4.000 Quadratkilometer, die sie möglicherweise nicht nutzen können." Noch besorgniserregender sei: In einem Drittel der untersuchten Länder liegen mehr nicht nutzbare Flächen innerhalb von Schutzgebieten als außerhalb von Schutzgebieten.

Kleine, eingezäunte Schutzgebiete sind besonders betroffen

Dieses Problem wird noch verschärft, wenn Schutzgebiete eingezäunt sind. Das ist in Südafrika häufig der Fall. "Wenn ein Reservat 200 Hektar groß ist, aber einen großen Berg in der Mitte hat, ist dieses Reservat aus der Sicht einer Giraffe nicht mehr 200 Hektar groß", erklärt Jessica Granweiler. "Wir müssen beginnen, die Topografie in die Planung des Giraffenschutzes und die Bewertung der Lebensräume einzubeziehen, insbesondere bei kleinen eingezäunten Reservaten."

Giraffen leben derzeit in 21 Ländern in Afrika. Trotz ihrer weiten Verbreitung sind die Populationen aufgrund von Lebensraumverlust, Wilderei und Konflikten zwischen Mensch und Wildtier rückläufig. Initiativen zur Erhaltung der Giraffen sind für ihr Überleben von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche Modelle, welche Lebensräume für Giraffen geeignet sind, konzentrieren sich jedoch in erster Linie auf die Verteilung der Vegetation sowie Raubtiere und menschliche Störungen und lassen die Topografie außer Acht.