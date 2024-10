Entdeckung: Medizin aus giftigen Unterwasser-Krebsen?

"Natur-Wirkstoffe" – das klingt immer so harmlos. Aber gerade in der Erkältungszeit sind Salbei, Thymian, Eukalyptus oder Kräutertee im Dauereinsatz. Es gibt aber auch Natur-Wirkstoffe, die von Tieren stammen und sich beim Menschen gegen Krankheiten einsetzen lassen.

So konnte zum Beispiel aus dem Speichel einer Echse ein Diabetes-Medikament entwickelt werden und es gibt einen Wirkstoff gegen Tumore aus Käfergift. Ein Team aus Wissenschaftlern der Goethe-Universität Frankfurt hat nun einen Unterwasserkrebs entdeckt, dessen Gift als Wirkstoff ebenfalls vielversprechend sein könnte.

Höhlentauchen für die Forschung

Die Krebse mit den neu entdeckten Giften leben unter Wasser in den unterirdischen Höhlensystemen von Yukatán, in Mexico. Der Evolutionsbiologe Björn von Reumont von der Goethe-Universität Frankfurt ist in diese dunklen Höhlen abgetaucht und hat die rund 3 cm langen Tiere (Xibalbanus tulumensis) gesammelt.

Ohne Fachkenntnis würde man sie nicht als Krebse erkennen, so Reumont: "Die sehen eigentlich aus wie so ein Garten-Hundertfüßer, den man ins Wasser geworfen hat und der völlig bleich ist. Die haben zum Beispiel auch keine Augen."