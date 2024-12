Trotz Stellenabbau: Semikron Danfoss will Standort erweitern

Trotz eines geplanten Stellenabbaus will der Leistungselektronik- und Chiphersteller Semikron Danfoss an der Erweiterung seines Standorts in Nürnberg festhalten. Das bestätigte Geschäftsführer Peter Sontheimer dem Bayerischen Rundfunk.

Die vorgesehene Erweiterung der Chip-Fertigung für 250 Millionen Euro sei eine langfristige Entscheidung, die allerdings von Förderzusagen abhänge. Hier ist laut Sontheimer noch keine Entscheidung gefallen. Semikron Danfoss hatte angekündigt, den Standort nur dann ausbauen zu wollen, wenn auch staatliche Fördergelder fließen. Komplett ohne staatliche Förderung sei der Ausbau nicht denkbar, hieß es.

Schlechter Absatz von E-Autos bringt Probleme

Im Oktober war bekannt geworden, dass Semikron Danfoss 320 seiner 1.600 Jobs in Nürnberg streichen will. Unter anderem der schlechte Absatz von E-Autos macht dem Hersteller von Leistungselektronik-Bauteilen zu schaffen. Zuvor hatte sich das Unternehmen am Standort Nürnberg bereits von 200 Leiharbeitern getrennt. Auch an anderen Niederlassungen des Unternehmens wie etwa in Flensburg soll Personal abgebaut werden, berichtete der NDR (externer Link).

Betriebsrat fordert feste Zusagen

Beim geplanten Stellenabbau gehen die Gespräche über einen Interessensausgleich indessen in die heiße Phase. In dieser Woche gingen die Verhandlungen weiter, sagte der Betriebsratsvorsitzende Hakan Aynal dem BR. Die Arbeitnehmervertreter pochen auf feste Zusagen des Arbeitgebers, fordern unter anderem eine Standortsicherung und Perspektiven für die Beschäftigten. Trotz Krise sei Seminkron Danfoss schließlich in einem "Zukunftsmarkt" tätig, so Aynal.

Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss von Semikron mit Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Halbleiterbauelemente, Leistungsmodule, Stacks und Systeme. Nach eigenen Angaben werden weltweit zirka 4.000 Beschäftigte in 28 Niederlassungen beschäftigt.