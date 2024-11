Polizei durchsucht Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert

Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert in Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau hat am Mittwoch Besuch von der Polizei bekommen. Es gab eine Durchsuchung der Geschäftsräume auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut, die in Niederbayern für Wirtschaftsstrafsachen zuständig ist. Den Ermittlern zufolge geht es um die Vorwürfe der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und der Untreue. Zuerst hatte die Mediengruppe Bayern darüber berichtet.

Knaus Tabbert bestätigt Durchsuchung

Die Knaus Tabbert AG betonte in einer Stellungnahme, dass es ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren "gegen einzelne Mitglieder des Managements der Gesellschaft im Zusammenhang mit individuellen Vorwürfen strafrechtlich relevanter Handlungen zulasten des Unternehmens" gebe. Das Unternehmen selbst sei nicht Gegenstand der Vorwürfe.

Staatsanwaltschaft kündigt weitere Einzelheiten an

Über die konkreten Vorwürfe, die im Raum stehen, ist noch kaum etwas bekannt. Ebenso ist unklar, wer die unter Verdacht stehenden Manager sind. Die Staatsanwaltschaft wollte aber noch im Laufe des Tages weitere Details nennen.

Zuletzt personelle Wechsel an der Spitze des Unternehmens

Ende Oktober hatte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Speck das Unternehmen verlassen. Sein Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaft zum 31. Oktober habe persönliche Gründe, hieß es damals in einer Mitteilung. Vergangene Woche war dann bekannt geworden, dass Wim de Pundert die Aufgaben des CEO und CFO, also des Vorstandschefs und des Finanzvorstands, übernimmt.

Produktion an zwei Standorten pausiert

Parallel pausiert seit Mitte des Monats und bis Jahresende die Produktion an den Standorten in Jandelsbrunn und Nagyoroszi in Ungarn. Ziel sei es, die Produktionsmengen zu reduzieren und damit die Lagerbestände auf Händlerebene auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau zu bringen sowie eigene Bestände abzubauen, so das Unternehmen.

Zugleich wurde bekannt, dass das Unternehmen das im Oktober ausgegebene Umsatzziel von 1,3 Milliarden Euro für 2024 deutlich verfehlen wird. Das Unternehmen hatte im laufenden Jahr bereits zwei Gewinnwarnungen herausgegeben. Im Jahr 2023 hatte Knaus Tabbert noch einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erzielt.