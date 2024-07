Krankenstand in Bayern: Hier gibt es die meisten Fehltage

"Der Krankenstand verharrt weiterhin auf einem hohen Niveau“, berichtet die AOK Bayern. Im Jahr 2021 und den Vorjahren waren im Schnitt 4,8 Prozent der Arbeitnehmer krankgemeldet, die bei der größten Kasse in Bayern versichert sind, der AOK. Seitdem beobachtet der Marktführer, ebenso wie andere Kassen, spürbar höhere Krankenstände.

Werte leicht über Vorjahresniveau

Von Januar bis Mai habe der Krankenstand bei etwas mehr als 6,01 Prozent gelegen, berichtet die AOK Bayern, das ist noch etwas mehr als im Vorjahreszeitraum, als er bei 5,99 Prozent lag.

Die größte bundesweite Kasse, die TK, beobachtet unter ihren Versicherten etwas niedrigere Krankenstände, aber die gleiche Tendenz wie bei der AOK Bayern. Auf den Monatsverlauf betrachtet habe es zuletzt wohl Effekte einer "etwas stärkeren Sommergrippe" gegeben, sagte ein TK-Sprecher dem BR. Im Juni 2024 lag der Krankenstand bei der TK mit 4,08 Prozent ein Stück über dem Vorjahreswert von rund 3,67 Prozent. Eine genauere Auswertung der Daten sei aber erst in einigen Wochen möglich.

Nord-Süd-Unterschiede beim Krankenstand

In den Daten aller Kassen zeigt sich weiterhin ein Nord-Süd-Gefälle: Im ersten Halbjahr lag der Krankenstand der TK-Versicherten in Bayern mit rund 4,42 Prozent deutlich unter dem Bundes-Schnitt von 5,26 Prozent. Den höchsten Krankenstand verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern mit 6,74 Prozent.

Gefälle auch innerhalb Bayerns

Eine Auswertung der Betriebskrankenkassen für ihre Versicherten zeigt auch ein deutliches innerbayerisches Gefälle: Die BKK-Versicherten in Oberfranken waren vergangenes Jahr mit 23 Fehltagen deutlich öfter krankgeschrieben als Arbeitnehmer in Oberbayern, die an rund 17 Tagen im Jahr an ihrer Arbeitsstelle fehlten.