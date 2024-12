Elektronik-Firma Deltec in Furth im Wald meldet Insolvenz an

Erneut gibt es schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft in der Oberpfalz. Das Unternehmen Deltec Automotive GmbH & Co. KG aus Furth im Wald im Landkreis Cham hat einen Insolvenzantrag gestellt.

400 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Der Hersteller von elektronischen Bauplatten beliefert vor allem die Automobilindustrie. 400 Mitarbeiter sind betroffen. Rico Irmischer von der IG Metall in Regensburg sieht eher strukturelle Fehler innerhalb des Unternehmens als Problem, weniger den Transformationsprozess in der Automobilbranche. So sei zum Beispiel zu viel Geld in den Verwaltungsbereich gesteckt worden anstatt in den produktiven Bereich, so Irmischer auf Nachfrage von BR24.

IG Metall: Auftragslage gut

Die Auftragslage sei laut Irmischer von der IG Metall gut. Elektronische Leiterplatten, wie Deltec sie herstellt, würden nicht nur für Verbrennerfahrzeuge benötigt, sondern auch für E-Autos und in ganz anderen Bereiche.

Seitens des Unternehmens gibt es bisher keine Stellungnahme. Irmischer von der IG Metall hofft, dass möglichst schnell ein Investor gefunden wird und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden können.