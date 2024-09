Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen BMW-Modellen (Symbolfoto)

Roboter arbeiten an der Karosserie von verschiedenen BMW-Modellen (Symbolfoto)

17.09.2024, 12:34 Uhr Bildbeitrag

> Wirtschaft > BMW Dingolfing: Produktion nach Stillstand wieder hochgefahren

BMW Dingolfing: Produktion nach Stillstand wieder hochgefahren

BMW in Dingolfing hat seine Produktion wieder hochgefahren. Mit Beginn der Frühschicht am Dienstag laufen die Bänder wieder. Vergangene Woche hatte der Autobauer die Produktion in dem Werk gestoppt – wegen Problemen bei einem Bremssystem.

Von Gabriel Wirth