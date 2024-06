Betreiber will Pumpspeicherkraftwerk Happurg reaktivieren

Im Zuge der Energiewende kommt der Speicherung von Strom eine immer größere Bedeutung zu. Wie das Unternehmen Uniper mitteilt, will es das Pumpspeicherkraftwerk Happurg im Nürnberger Land bis 2028 wieder in Betrieb nehmen. Das Unternehmen investiere dazu rund 250 Millionen Euro, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Größtes Pumpspeicherkraftwerk Bayerns

Damit will Uniper die Transformation hin zu mehr regenerativer Stromerzeugung vorantreiben und zu einer größeren Sicherheit des Stromangebotes in Deutschlands Süden beitragen. "Insbesondere in Süddeutschland mit seiner starken industriellen Nachfrage fehlt es an planbarer Kraftwerksleistung. Mit dem Pumpspeicherkraftwerk Happurg wollen wir wieder mehr Speicherkapazität zur Verfügung stellen", teilte CEO Michael Lewis mit.

Das Kraftwerk in Happurg hat eine Fallhöhe von 209 Metern und kann Energie für rund 850 Megawattstunden speichern. Nach Angaben von Uniper ist es das größte Pumpspeicherkraftwerk in Bayern.