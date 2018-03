Kurz gemeldet Die Meldungen aus Unterfranken

Hösbach (Lkr. Aschaffenburg): Nach rund zweijähriger Bauzeit wird heute (16.03.18) das neue Dienstgebäude der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach offiziell eingeweiht. In dem neuen Komplex im Hösbacher Ortsteil Hösbach-Bahnhof, direkt an der A3, ist neben der Autobahnpolizei, auch die Verkehrspolizei untergebracht, die bisher ihren Sitz im Leiderer Stadtweg hatte. Rund 8,3 Millionen Euro hat das neue Gebäude gekostet.

Schweinfurt: Der Kreistag von Schweinfurt berät am Nachmittag den Haushalt für dieses Jahr. Der Etat hat ein Volumen von knapp 99 Millionen Euro. Damit liegt der Ansatz unter dem des Vorjahrs. Die größte Investion wird der Umbau des Landratsamts sein. In diesem Jahr soll die Verschuldung des Landkreises Schweinfurt um 3,1 Millionen Euro abgebaut werden. Bis 2021 sollen zudem keine neuen Schulden aufgenommen werden.

Rohrbrunn (Lkr. Aschaffenburg): Kleine Ursache, große Wirkung: auf der A3 im Spessart hat ein von der Fahrbahn abgekommener Lkw einen kilometerlangen Stau verursacht. Wie die Polizei meldet, ist der Sattelzug frühen Dienstagnachmittag im Baustellenbereich zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld von der Fahrbahn abgekommen. Im angrenzenden Grünstreifen blieb der Laster stecken - die Bergung dauerte zwei Stunden, teilweise war die A3 voll gesperrt. Der Staulöste sich erst am späten Nachmittag langsam auf.

Schweinfurt: Der FC Bayern war in Schweinfurt zu Gast! In der Fußball-Regionalliga ist das Nachwuchsteam der Bayern am Dienstagabend gegen den FC Schweinfurt angetreten. Am Ende stand es 1:1 unentschieden. Zunächst dominierten die Bayern das Spiel und führten lange 0 zu 1. Doch in der letzten halben Stunde wurden die Schweinfurter stärker. Kurz vor Spielende gelang dann der verdiente Ausgleichs-Treffer. Die Schweinfurter Schnüdel stehen in der Regionalliga auf Tabellen-Platz Fünf. Letzte Woche hat der Verein die Lizenz für die dritte Liga beantragt.

Frickenhausen am Main (Lkr. Würzburg) : Am Montag war eine 44-jährige Frau mit ihrem Sportwagen auf der A7 nahe Frickenhausen unterwegs, als der Hinterreifen ihres Wagens bei Tempo 200 platzte. Laut Polizei verlor die Autofahrerin augenblicklich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen wurde gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Beifahrer, ihr Ehemann, erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden wird von der Autobahnpolizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Schweinfurt: Weil sie einen 16-Jährigen vor dem Erfrieren retten wollten, wurden Schweinfurter Polizisten am Sonntag (04.03.18) von dem Jugendlichen, dem sie helfen wollten angegriffen. Statt sich zu bedanken, schlug der 16-Jährige mit Fäusten um sich. Laut Polizei entdecken Zivilbeamte in der Karl-Götz-Straße gegen 1.30 Uhr einen jungen Mann, der leichtbekleidet am Straßenrand im Schnee lag. Trotz Minusgraden trug er nicht einmal eine Jacke. Als er von den Beamten angesprochen wurde, ging er sofort in Boxerstellung und schlug einem der Polizisten mit den Fäusten gegen den Oberkörper. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und überwältigten den Angreifer. Herbeigerufene Sanitäter wurden von dem jungen Mann bespuckt und beschimpft. Erst bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann erst 16 Jahre alt war.

Ebern (Lkr. Haßberge): In Unterpreppach, einem Ortsteil von Ebern wurde eine 26-jährige Frau in einer Diskothek verletzt. Sie wurde von einem Bierkrug am Kopf getroffen. Laut Polizei kam es in der Nacht auf Sonntag (04.03.18) zu einer Schubserei auf der Tanzfläche. Beide Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. In der Folge schlug ein junger Mann aus dem Landkreis Haßberge der 26-Jährigen aus dem Raum Bamberg einen Glaskrug gegen den Kopf. Die 26-jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und konnte noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Polizei bittet Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Würzburg: Im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach ist am Freitag (02.03.18) der Anbau eines zum Wohnhaus umgebauten Gartenhauses abgebrannt. Personen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Die Brandursache ist unbekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Laut Polizei bemerkte gegen 19.25 Uhr ein Zeuge das Feuer auf dem Gartengrundstück am Hopfenberg und informierte daraufhin die Rettungsleitstelle. In dem Häuschen wohnt eine ältere Dame. Die Feuerwehren aus Unterdürrbach und Würzburg waren rasch vor Ort, konnten allerdings den Anbau nicht mehr retten. Dieser brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar und daher Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt hat. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Gemeinde Erlabrunn hat sich nach der fristlosen Entlassung ihres Bauhofleiters außergerichtlich mit dem Mann geeinigt. Das erfuhr jetzt der Gemeinderat. Der 58-Jährige bekommt jetzt noch bis Ende September sein Gehalt. Dem Mann war gekündigt worden, nachdem er in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilte wurde. Er soll mit dem Streufahrzeug eine Frau überfahren und Fahrerflucht begangen haben.

Sulzheim (Lkr. Schweinfurt): Für den Bereich des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Sulzheim hat das Landratsamt Schweinfurt jetzt ein Betretungsverbot ausgesprochen. Diese Verordnung ist am Freitag (02.03.18) offiziell in Kraft getreten. Vor dem Betreten wurde schon seit einer Woche gewarnt, da dort kürzlich bei Erdarbeiten eine größere Anzahl an Granaten, Geschossen und Übungsbomben aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Diese Munition wurde durch ein Sprengkommando unschädlich gemacht. Das Betreten, Bereiten und Befahren mit Fahrzeugen aller Art ist strengstens verboten. Bei Missachtung droht eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro.

Schweinfurt: Bei den Maltesern in Schweinfurt ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 30 Jahren transportiert der Malteser Fahrdienst die Beschäftigten der Lebenshilfe nicht mehr von und zu ihrem Arbeitsplatz. Die Hilfsorganisation hat bei einer Ausschreibung der Touren nicht wieder den Zuschlag bekommen. 275 Menschen mit Behinderung wurden von den Maltersern täglich gefahren.

Oberleichtersbach (Lkr. Bad Kissingen): Gleich zweimal versuchten bislang unbekannte Täter mit gefälschten Überweisungsträgern hohe Summen zu ergaunern. Bei der Raiffeisenbank Hammelburg ging ein schriftlicher Überweisungsauftrag über knapp 17.000 Euro ein. Das Geld sollte von dem Konto einer Steuerkanzlei in Oberleichtersbach im Landkreis Bad Kissingen nach Spanien überwiesen werden. Der Bankangestellte schöpfte jedoch Verdacht und fragte bei einem Verantwortlichen der Kanzlei nach. Dadurch konnte schnell geklärt werden, dass es sich um einen gefälschten Überweisungsschein handelte. Für die gleiche Kanzlei ging am selben Tag bei der Sparkasse Bad Kissingen ein Überweisungsauftrag nach Spanien über rund 10.000 Euro ein. Auch hier wurde der Betrug aufgedeckt, sodass kein Schaden entstand.

