Ski-WM 2025 Saalbach-Hinterglemm: Livestreams und TV-Übertragung

Die Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm ist das erste große Sportereignis des Jahres. Am Zwölferkogel in Hinterglemm finden insgesamt elf Entscheidungen um Edelmetall statt. Wir zeigen ...

TV-Übertragung: ARD und ZDF live dabei

Wer keine Analyse, kein Highlight und vor allem keine Medaille verpassen will, der sollte sich an ARD und ZDF halten. Denn die Öffentlich-Rechtlichen bringen alle WM-Rennen aus Saalbach-Hinterglemm live im Free-TV in die Wohnzimmer, die Smartphones und alle weiteren Endgeräte Deutschlands.

Top informiert ist man bei ARD, ZDF und hier bei BR24Sport: im Fernsehen oder Radio, auf BR24Sport.de, auf Sportschau.de, in den Apps der Sportschau und von BR24, in der ARD-Mediathek, bei TikTok, bei BR24Sport auf Instagram oder YouTube.

ARD-Ski-Alpin-Experte Felix Neureuther

Mit dabei ist natürlich einmal mehr Felix Neureuther als ARD-Ski-Alpin-Experte. Er begleitet mittlerweile seine dritte Ski-Weltmeisterschaft für die Sportschau. Auf Cortina d’Ampezzo, Courchevel/Méribel folgt nun der Auftritt in Österreich, in Saalbach-Hinterglemm. Moderatoren und Interviewer sind zudem Markus Othmer sowie Julia Scharf. Ebenfalls in bewährter Manier sind auch die Kommentatoren Bernd Schmelzer (Männer) und Tobias Barnerssoi (Frauen) mit dabei. Zudem zeigt BR24Sport auch alle Siegerehrungen.

Alle Rennen und Liveticker bei BR24Sport