Slalom-Überraschung in Madonna di Campiglio: Popov rast zum Sieg

Linus Straßer startete aktiv in seinen zweiten Lauf in in Madonna di Campiglio. Mit Platz fünf aus dem ersten Durchgang des Flutlicht-Spektakels hatte der Athlet vom TSV 1860 München eine gute Ausgangsposition, doch Straßer stellte zweimal quer und verlor so Geschwindigkeit. Obwohl sich der 32-Jährige im Ziel etwas ärgerte, ist Platz sechs in Madonna di Campiglio nach Ausfällen zuletzt ein Erfolg.

Straßer zufrieden: "Es geht mir um die Herangehensweise"

"Es war ein gutes Rennen. Wenn der Fehler unten noch weg ist, kann es auch Richtung Podium gehen", sagte Straßer im BR-Interview im Ziel: "Mir ist es aber ziemlich egal, ob ich Dritter, Sechster oder Zehnter bin. Es geht mir um die Herangehensweise und die Perspektive, die man hat. Und die hat mir heute getaugt. Ich bin aber auch schon lockerer Skigefahren als heute im zweiten Durchgang. Es fährt unterbewusst mit, dass man auch zweimal ins Ziel kommen muss."