Alpine Ski-WM: Alle Siegerehrungen im Livestream auf BR24Sport

Mit Lena Dürr und Linus Straßer hat der Deutsche Skiverband immerhin zwei aussichtsreiche Medaillenkandidaten bei der Alpinen Ski-WM (4. bis 16. Februar 2025) am Start. Ungeachtet der Chancen der deutschen Athleten sind die Siegerehrungen bei Weltmeisterschaften immer hochemotionale Momente - für Aktive und Fans.

BR24Sport überträgt die Siegerehrungen der Alpinen Ski-WM live vom Medal Plaza auf der Fanmeile in Saalbach-Hinterglemm im Livestream. Die Prozedur findet jeweils am Abend nach dem Rennen um 18.30 Uhr statt. Nur am Schlusstag der WM werden die Medaillen direkt nach Rennende verteilt. Die Moderation übernehmen in der ersten Woche unsere Kommentatoren Bernd Schmelzer (Männer) und Tobias Barnerssoi (Frauen), in der zweiten unsere Kommentatoren Andre Siems und Erich Wartusch.

Alle Wettbewerbe und Siegerehrungen auf einen Blick