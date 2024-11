Ski Alpin-Weltcup-Zirkus - mit dem BR sind Sie live dabei!

Die Fans des alpinen Skisports kommen bei BR24Sport auch dieses Jahr voll auf ihre Kosten - der Bayerische Rundfunk überträgt auch in diesem Ski-Winter ausgewählte Rennen. Los ging es bereits zum Weltcup-Auftakt in Sölden, wo die Zuschauer live die spektakulären Comebacks von Marcel Hirscher und Lucas Braathen im Riesenslalom mitverfolgen konnten.

Weiter geht es mit dem Auftakt der Slalom-Asse. In Levi ruhen die deutschen Hoffnungen auf Lena Dürr und Linus Straßer, die im Vorjahr den Slalom-Weltcup als Zweite beendeten.

Weitere BR-Übertragungen im Winter 2024/25

Im weiteren Verlauf des Winters sind im BR Fernsehen die Männer-Slaloms in Alta Badia (23. Dezember) und Madonna di Campiglio (8. Januar) sowie der Frauen-Riesenslalom in Kronplatz (21. Januar) live zusehen. Besonders Highlight sind die beiden Nacht-Rennen in Schladming (28. und 29. Januar) mit dem Kult-Kommentatoren-Duo Rainer Schönfelder und Bernd Schmelzer. Darüber hinaus überträgt BR24Sport in seinem Livecenter sowie in der ARD Mediathek im Februar alle zehn Siegerehrungen und die Schlussfeier der alpinen Ski-WM in Saalbach.

Levi

Slalom Frauen (16.11.)

Slalom Männer (17.11.)

Alta Badia

Slalom Männer (23.12.)

Kronplatz

Riesenslalom Frauen (21.01.2025)

Schladming

Nacht-Riesenslalom Männer (28.01.2025)

Nightrace, Slalom Männer (29.01.2025)