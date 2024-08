Eröffnung der Paralympics: Erneut Superlative in Paris

Zwar fuhren anders als bei den Olympischen Spielen keine Boote die Seine hinauf, aber auch für die Eröffnung der 17. Paralympischen Sommerspiele hat sich Paris herausgeputzt. Die Freiluft-Arena für rund 50.000 Zuschauer auf dem Place de la Concorde war bis auf den letzten Platz besetzt.

Um den Luxor-Obelisken herum wurde eine Bühne errichtet, auf der den Zuschauern eine Show aus pulsierenden Beats und einem kunterbunten Farbenspiel geboten wurde. Begonnen hatte die stimmungsvolle Party auf dem Champs-Élysées, über den die Nationen in alphabetischer Reihenfolge einliefen.

Edina Müller und Martin Schulz als deutsche Fahnenträger

"Allemagne" lief als viertes Team ein. Angeführt wurde die 143-köpfige deutsche Mannschaft von der Para-Kanutin Edina Müller und dem Para-Triathleten Martin Schulz als Fahnenträger. "Es ist ein großes Ding. Das wünscht man sich als Sportler. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert", sagte Schulz zuvor auf einer Pressekonferenz im Deutschen Haus.

Die Organisatoren hatten im Vorfeld angekündigt, dass sie für die Eröffnung der Paralympischen Spiele "den gleichen Ehrgeiz" an den Tag legen würden wie bei der Zeremonie für die Olympischen Spiele vor fast fünf Wochen. Anders als bei der verregneten Zeremonie der Olympischen Spiele spielte das Wetter dieses Mal mit. Bei angenehmen 25 Grad und klarem Himmel legten die etwa 4.400 Athletinnen und Athleten den rund 300 Meter langen Weg vom Startpunkt Arc de Triomphe über die Champs-Élysées zur Place de la Concorde zurück.

Um die Barrierefreiheit für die Behindertensportler auf der Avenue des Champs-Élysées zu gewährleisten, wurde das traditionelle Kopfsteinpflaster vorübergehend mit einer Asphaltschicht überzogen. Anders als noch bei der olympischen Eröffnungsfeier auf der Seine durften Zuschauer zudem entlang des Prachtboulevards und im Umfeld des Louvre-Museums, wo das paralympische Feuer entzündet wurde, frei zusehen. Die Menschen standen an der Strecke in Fünferreihen.

"Die besten Spiele aller Zeiten"

Um 22.37 Uhr sprach Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den entscheidenden Satz: "Ich erkläre die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris für eröffnet." 57 Minuten später, nachdem auch Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm die Fackel getragen hatte, entzündeten fünf französische Athleten im Schlosspark Jardin des Tuilerie im Herzen des Louvre-Museums das paralympische Feuer.

Es war der Startschuss für elf Wettkampftage in der französischen Hauptstadt, an denen in 22 Sportarten 549 Entscheidungen fallen. Für das deutsche Team gibt es zum Auftakt bereits morgen am Donnerstag die ersten Medaillen-Chancen. Im Schwimmen hoffen Europameisterin Verena Schott und Weltrekordlerin Tanja Scholz über 50 und 200 Meter Freistil auf Edelmetall.