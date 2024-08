Bentele: Paralympics in Deutschland sind "riesiger Wunsch"

Die Paralympischen Spiele 2024 haben begonnen. Verena Bentele, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist voller Vorfreude: "Die Tickets sind fast ausverkauft, es ist ein richtiger 'Run' der ausgelöst wurde, auch dadurch, dass die Pariserinnen und Pariser gesagt haben: Mensch die Olympischen Spiele, da war ich im Urlaub, weil ich gedacht habe, die Stadt wird zu voll, aber das war ja so ein Hype, das möchte ich miterleben und komme jetzt zu den Paralympics", sagte sie im Interview mit der Abendschau im BR Fernsehen.

Hoffnung auf deutsche Bewerbung für Paralympics

Die ehemalige Biathletin würde das Großereignis auch gerne in die Heimat holen. "Vielleicht ja auch irgendwann in Deutschland. Das ist von uns im Deutschen Olympischen Sportbund ein riesiger Wunsch, uns zu bewerben." Die Paralympics werden laut Bentele immer größer und professioneller: "Es wird natürlich viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen, auch durch mehr Berichterstattung."

Professionellere Bedingungen

Die Bedingungen für Sportler mit Handicap hätten sich deutlich verbessert, aber es gebe noch viel zu tun. "Was natürlich wichtig ist, ist, dass auch die Sportlerinnen und Sportler bessere Bedingungen haben, dass sie zum Beispiel auch bei der Bundeswehr und der Bundespolizei arbeiten können wie olympische Sportler und dort freigestellt werden fürs Training. Sie haben schon teilweise Sponsoren, auch das darf bitte noch mehr sein. Liebe Firmen, sponsert und unterstützt auch paralympische Sportler und Sportlerinnen, die tolle Fähigkeiten haben", appellierte die zwölffache Paralympics-Siegerin.

Paralympics bringen Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderung

In den Paralympischen Spielen sieht Bentele auch eine große Chance, die Bedingungen für Menschen mit Behinderung nicht nur in Paris grundsätzlich zu verbessern: "Ich hoffe wirklich sehr, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele hier vor allem noch mal ein Impuls waren, dass die Barrierefreiheit beschleunigt vorangetrieben wird. Und das ist natürlich auch für uns in Deutschland ein Riesenthema. Da brauchen wir noch ganz, ganz viel Bewusstsein, aber vor allem auch wirklich Investitionen in bauliche, in digitale Barrieren, dass sie beseitigt werden, das ist schon eine Sache, worauf auch die Paralympics aufmerksam machen können."

Für die kommenden Wochen wünscht sich die ehemalige Biathletin und Präsidentin des Sozialverbandes VdK vor allem: "Friedliche, fröhliche, ausgelassene Spiele und den Sportlerinnen und Sportlern, dass sie alles geben können, dass sie das zeigen können, was sie trainiert und gelernt haben und dann im besten Fall natürlich ihre Medaille vom Spielfeld tragen."