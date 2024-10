EHC München trennt sich von Trainer Toni Söderholm

Toni Söderholm ist nicht mehr Trainer des EHC Red Bull München. Das gab der Verein am Samstag bekannt. Damit reagieren die Münchner auf den durchwachsenen Saisonstart mit zuletzt drei Niederlagen in Serie. Am Freitagabend hatten die Münchner gegen die Düsseldorfer EG mit 1:2 verloren und belegen den sechsten Tabellenrang. Interimsweise soll der bisherige Co-Trainer Max Kaltenhauser die Mannschaft betreuen. Damit endet Söderholms Engagement in München nach nur gut einer Saison.

Durchwachsener Saisonstart

Der 46-Jährige, der die deutsche Nationalmannschaft bei Olympia 2022 in Peking sensationell ins Finale geführt hatte, muss nun die Konsequenzen für den durchwachsenen Saisonstart tragen. Zwar gewann der EHC seine ersten vier Saisonspiele, ging in den darauffolgenden drei Partien aber als Verlierer vom Platz. Drei Niederlagen am Stück inklusive der 0:5-Blamage gegen das US-Top-Team Buffalo Sabres waren nun zu viel für die Verantwortlichen um Sportdirektor Christian Winkler, für den die Trennung von Söderhölm "eine der schwersten Entscheidungen überhaupt" dargestellt habe, wie er in einer Pressemitteilung zugab.

Dennoch sei klar: "Nach den gezeigten Leistungen der unserer Meinung nach topbesetzten Mannschaft in der Vorbereitung und im bisherigen Saisonverlauf haben wir nicht die Veränderungen wahrgenommen, die aus unserer Sicht nach der letzten Saison notwendig gewesen wären." In der letzten Saison waren die Münchner schon im Halbfinale der Play-offs klar mit 1:4 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gescheitert. In diesem Jahr wollten es Söderholm und sein Team besser machen und den Meistertitel wieder nach München holen.

Söderholm Nachfolger von Don Jackson

Das war zuletzt Trainer-Legende Don Jackson gelungenen. Der US-Amerikaner trat nach dem Gewinn der Meisterschaft 2023 ab. Söderholm, der schon als Spieler für die Münchner aufgelaufen war, wurde sein Nachfolger, konnte aber nicht an die Erfolge seines Vorgängers anknüpfen. Nun muss er deshalb gehen. Sein Nachfolger Max Kaltenhauser war erst im Sommer zum EHC gestoßen, nachdem er mit Zweitligist Regensburg die Meisterschaft gewonnen hatte. Er wird die Mannschaft mindestens auf das Auswärtsspiel in Bremerhaven am Sonntag vorbereiten.