Münchner SAP Garden mit Eishockey-Spektakel eröffnet

Erste offizielle Spiele kommende Woche

Nach dem Showmatch zur Eröffnung wird es schon in der kommenden Woche ernst für den EHC München und die FC-Bayern-Basketballer. Die Eishockeycracks erwarten am 2. Oktober die Grizzlys Wolfsburg zum ersten Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im SAP Garden.

Nur einen Tag später am 3. Oktober treffen die Basketabller des FC Bayern in der EuroLeague auf Real Madrid. Am 28. Oktober ist ein "Tag der offenen Tür" geplant für alle, die den "Garden" jenseits der bereits ausverkauften Spiele kennenlernen wollen.

Beim Basketball können rund 11.500 Zuschauer die Spiele in der neuen Halle verfolgen, beim Eishockey wegen Spielfeldgröße und Banden "nur" 10.796.